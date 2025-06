La lumière de spectacle, chimère dans les archives (Sorbonne nouvelle)

La lumière de spectacle génère des documents spécifiques qui induit une nécessité de décryptage : plans de feux, liste de matériel, cahiers de conduite… Un langage propre au métier, qui s’apparente à un jargon conditionne l’interprétation des notes. Ces documents le plus souvent voués à l’oubli ou à la destruction ont pu échapper à la disparition. Que nous disent-ils ? Pour le chercheur, il s’agit d’explorer des données qui s’avèrent lacunaires dans les archives, les dossiers de spectacle sont le plus souvent incomplets. Par ailleurs la transmission dans ces métiers repose sur l’exemple et l’oralité ce qui influe sur la capacité à reproduire la lumière d’un spectacle sur la base de documents écrits. Les documents visuels comme les photos, les captations vidéo viennent compléter les documents techniques. Aujourd’hui, ils sont un appui non négligeable pour comprendre la construction de la lumière. Cependant rien ne remplace la mémoire visuelle des praticiens…

Ce moment sera associé à une exposition qui valorisera les fonds d'archives de François-Éric Valentin (auteur de Lumière pour le Spectacle, Librairie Théâtrale, 2010) qui sont conservés à la Théâtrothèque Gaston Baty. Exposition ouverte du 30 juin au 4 juillet, dans la salle muséale de la Sorbonne Nouvelle.

Responsabilité scientifique, commissariat et organisation :

Nanouk Marty, Céline Hersant, Véronique Perruchon

Exposition et journée d'études en accès libre.

—

Programme de la journée

9h : Accueil

9h30 : L’éclairage des spectacles à la lumière des archives - Véronique Perruchon (Université de Lille)

9h50 : Traces et archives de la lumière au XIXe siècle : les projecteurs et leurs utilisations - Pauline Noblecourt (Université de Genève)

10h10 : En quête de lumière : repérer, lire, interpréter les sources pour une histoire de l’éclairage au théâtre - Cristina Grazioli (Université de Padoue)

10h30 : Discussion

10h45 : Pause

11h : La lumière de spectacle en archives. Table ronde avec Joël Huthwhol (BnF-Arts du spectacle) et Céline Hersant (Théâtrothèque Gaston Baty), modération Véronique Perruchon (Université de Lille)

11h45 : Visite de l’exposition « François-Éric Valentin, collectionneur de lumière », commentée par Nanouk Marty et Céline Hersant

12h30-13h45 : Buffet (sur place)

14h : Giorgio Strehler, mise en perspective contemporaine - Antonio Palermo (Université de Lille)

14h20 : Panorama d’archives de professionnels de la lumière de spectacle (P. Saveron, G. Soubirou et F-É. Valentin) - Nanouk Marty (Université de Lille)

14h40 : Discussion

15h : Pratiques de la lumière de spectacle : sauvegarde, passation, et archivage. Table ronde avec Elsa Revol, Pascal Noël et Stéphanie Daniel (éclairagistes), modération Antonio Palermo et Nanouk Marty (Université de Lille)

16h : Discussion

16h20 : Conclusion - Romain Fohr (Université Sorbonne Nouvelle)

17h : Moment convivial

—

Exposition : François-Éric Valentin, collectionneur de lumière

Université Sorbonne Nouvelle, salle muséale

30 juin-3 juillet, de 10h à 18h

4 juillet, de 10h à 13h

La conservation du fonds d’archives de François-Éric Valentin à la Théâtrothèque Gaston Baty est à l’initiative de cette exposition.

Constitué d’une diversité de pièces, ce fonds représente une ressource importante sur l’état de la technique des éclairages du XXe et du début du XXIe siècles que François-Éric Valentin a rassemblé en vue de la rédaction de son livre Lumière pour le spectacle.

Son objectif visait une large diffusion de ses connaissances auprès des professionnels, et sa volonté de transmettre participait à la pédagogie pour les jeunes techniciens désireux de se former.

Le visiteur est invité à découvrir la pratique des métiers de la lumière à l’aune de ces ressources inédites : ouvrages rares, manuscrit de son livre, documentation technique, dossiers de travail produits lors de la création des spectacles, photos, mais aussi à travers quelques objets et matériels : projecteurs, gobos, gélatines, disquettes, cassettes... À partir du fonds exceptionnel de François-Éric Valentin, ce cheminement raconte les différents aspects des métiers de la lumière à une époque où la figure du créateur commence seulement à s’affirmer pour se distinguer du régisseur lumière.

Commissariat d’exposition et montage : Nanouk Marty, Céline Hersant, Camylla Lima de Medeiros et Sara Bompani.