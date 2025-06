The Overstory (2018). S'enforester avec Richard Powers (Toulouse)

Le 13 juin prochain se déroulera la Journée d'Etudes "The Overstory: S'enforester avec Richard Powers", à l'Université Toulouse Jean Jaurès.

Le programme est disponible sur le site du CAS.

La journée sera suivie de "Bois sacré", une balade performée par le Collectif S'Enforester, dans le Parc de Monlong, dans le cadre du Festival Nuit des Forêts.

Le projet S’Enforester, soutenu par le Labex SMS, est un projet de recherche-création porté par des scientifiques de l’Atecopol et les artistes du GdRA. Il comporte un volet recherche (organisation de manifestations scientifiques et de projets de recherche autour de l’objet forêt) et un volet création tressant les recherches des scientifiques et la recherche artistique du GdRA. Scientifiques et artistes se sont ainsi alliés pour faire œuvre commune de création, invitant les publics à partager des sensations en forêt, des expériences et des récits de vie et de vécu en forêt, pour cultiver une attention profonde au vivant. Dans un monde où la terre s’est tue, ayant perdu l’écoute des humain.e.s et ne prenant plus la parole que par réactions telluriques, tempétueuses, catastrophiques, fragilisant l’habitat et l’habitabilité, il semble nécessaire de questionner les imaginaires et de trouver des format propices au dialogue et à l’écoute, « par-delà nature et culture », en forêt.

Proposer aux femmes et aux hommes de « s’enforester », pour tenter de remédier aux « extinctions d’expérience de la nature » (Robert Michael Pyle) est l’un des objectifs que l’Atelier d’écologie politique de Toulouse s’est fixé, pour contribuer de façon originale au partage des savoirs. Mobiliser et mettre en scène et en jeu des récits scientifiques sur la forêt et en forêt : telle est la proposition faite par les membres du projet “Senforester”.

Le roman de Richard Powers, The Overstory, publié en 2018, tient une part importante dans le projet depuis son origine. Il figure de manière prééminente dans les performances du collectif, et il est donc apparu important de dédier une journée d’études à ce roman dans sa dimension écopoétique et poéthique, afin de mieux étudier combien ce roman contribue à retisser les liens entre ses lecteurs et le monde infiniment riche

