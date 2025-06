Présentation de l'ouvrage Postérités de l'oeuvre de Roberto Bolaño (Paris)

Rencontre avec Florence Olivier et Emmanuel Bouju, professeurs en Littérature Comparée à l’université Sorbonne Nouvelle, ainsi qu’avec Marcos Eymar, Maître de Conférences à l'Université d'Orléans et écrivain.

Postérités de l'œuvre de Roberto Bolaño, sous la dir. de Florence Olivier, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2024.

Ce volume collectif, issu du colloque organisé à la Maison du Mexique lors de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes en juin 2021, explore les diverses formes de postérité plurilingue et pluriculturelle de l’écrivain chilien Roberto Bolaño, figure majeure de la littérature

mondiale contemporaine.

L’ouvrage réunit des contributions de spécialistes du monde hispanique, notamment de mexicanistes et d’auteurs mexicains, et met en lumière la fécondité littéraire de Bolaño, dont l’œuvre continue d’inspirer écrivains et dramaturges en Amérique latine, en Espagne, aux États-Unis et en France. À travers cette réflexion collective, l’ouvrage interroge notamment la « grammaire générative » de son identité fictionnalisée et la manière dont Bolaño lui-même concevait la transmission littéraire.

JEUDI 12 JUIN, 18H30

Instituto Cultural de México

119, rue Vieille du Temple, Paris 3 e

