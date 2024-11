Florence Olivier (dir), Postérités de l'œuvre de Roberto Bolaño

Cet ouvrage s’intéresse aux formes de postérité pluriculturelle et plurilingue de l’œuvre de Roberto Bolaño, désormais considéré comme un écrivain mondial. Dans les quinze dernières années, ses romans et ses nouvelles ont, en effet, inspiré dramaturges et romanciers, en France comme en Espagne, en Amérique latine comme aux États-Unis.

Cette capacité d’engendrement de l’œuvre fictionnelle de Bolaño semblerait correspondre, d’une part, à la « grammaire générative » de l’identité fictionnalisée de l’auteur que pratiquait l’écrivain et, de l’autre, à la manière dont il valorisait les œuvres inspirantes pour la postérité.

Voir le sommaire sur le site de l'éditeur…