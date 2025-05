Les Patronnes. Directrices du spectacle vivant. Enjeux historiques et contemporains (Univ. Paris 8 à Saint-Denis)

Colloque "Les Patronnes: directrices du spectacle vivant"

à l'Université Paris 8, les 18 et 19 juin 2025,

organisé par Nathalie Coutelet et Hélène Marquié (UR Scènes du Monde).

Ce colloque international vise à interroger la place des femmes aux postes de direction du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, musique, etc.), au cours de l'histoire et aujourd'hui, les mécanismes de blocage et les stratégies de contournement, de même que les apports de ces femmes lorsqu'elles sont "les patronnes", du XVIIe siècle à nos jours.

Découvrir sur Fabula le programme et le détail des communications et de la table ronde avec des directrices d'aujourd'hui (de structures théâtrales, musicales, circassiennes et chorégraphiques).

Pour les personnes qui souhaiteraient suivre le colloque à distance, un lien de visioconférence sera possible, sur demande à cette adresse: dibortine8@gmail.com.