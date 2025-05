La réception des mythes grecs liés à la nature et au vivant. Textes et images (XIVe-XVIe s.)

La réception des mythes grecs liés à la nature et au vivant :

Textes et images (XIVe-XVIe siècle)

Colloque international – ERC AGRELITA*

Programme…

Mercredi 4 juin ‧ 9h-18h ‧ Amphi MRSH

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Mot d’accueil et introduction par Catherine Gaullier-Bougassas

Session 1 : Mythes cosmogoniques

9h30 : Alice Lamy (UR TrAme ‧ Université de Picardie Jules Verne), Les mythes grecs cosmologiques des écrits médiévaux pseudo-aristotéliciens (Lettres à Alexandre) et pseudo-ovidiens (De Vetula, Ovidius Moralizatus) en littérature et en philosophie au XIV e siècle: rôle et enjeux chez Richard Bury, Thomas Bradwardine, Pierre Bersuire, Jean Le Fèvre et Christine de Pizan

10h30 : Discussion et pause

11h00 : Anne Raffarin (UR Lettres, Idées, Savoirs ‧ Université Paris Est Créteil), Admirabilia, miracula, mira exempla: œuvres des dieux/œuvres de la nature, dans les Dies geniales d’Alessandro Alessandri (1522)

12h00 : Discussion, puis déjeuner pour les conférenciers

Session 2 : Nouveaux visages des divinités de la nature

14h15 : Cassandre Herbert (UR HiCSA ‧ Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Réinterpréter le mythe de Déméter-Cérès dans la littérature de la Renaissance: entre continuité et innovations textuelles et iconographiques (XIV e -XV e siècles)

(Université de Chicago), Nature, Myth, and Image in Vincenzo Cartari’s Imagini dei dei degli antichi (1556) 15h15 : Nadeije Laneyrie-Dagen (École normale supérieure), Deucalion et Pyrrha: Raphaël et l’infertilité d’un couple?

15h45 : Discussion et pause

16h15 : Catherine Gaullier-Bougassas (UMR Craham ‧ Unicaen), Esculape et la maîtrise sur le vivant

17h45 : Discussion, puis dîner pour les conférenciers

Jeudi 5 juin ‧ 8h45-17h ‧ Salle des Actes (MRSH, SH 027)

8h45 : Accueil des participants

Session 3 : Les « mutacions » du vivant

9h00 : María de Fátima Díez Platas (Université de Saint-Jacques-de-Compostelle), Images of a Remembering Nature: Transformation as the Shaper of a New Landscape of Memory in Ovid’s Metamorphoses

10h30 : Discussion et pause

11h00 : Isabel Rinaldi (The College of New Jersey), The Nature and Laws of Metamorphosis in Hell: Dante’s Manipulation of Ovid’s Metamorphoses

12h00 : Discussion, puis déjeuner pour les conférenciers

Session 4 : Imaginaires poétique et esthétique des espaces naturels

14h15 : Tatiana Grela Tubio (Université de Saint-Jacques-de-Compostelle), Landscapes for the imagination: Ovidian personifications and their microcosms as an extension of themselves

15h15 : Discussion et pause

15h45 : Charis Messis (Université nationale et capodistrienne d’Athènes), Nature, art et mythologie dans les ekphraseis de Jean Eugénikos (XV e siècle)

16h45 : Discussion, puis dîner pour les conférenciers

Vendredi 6 juin ‧ 9h-17h15 ‧ Salle des Actes (MRSH, SH 027)

9h00 : Accueil des participants

Session 5 : Astrologie et astronomie

9h15 : Kellie Robertson (Université du Maryland), Floods, Hail, and Lightning: Medieval Astrometeorology and Mythic Natural History

10h15 : Discussion et pause

10h45 : Laurence Garneau (Université Concordia, Montréal), De Déméter à la femme procréatrice: le signe zodiacal de la Vierge dans l’Astrolabium Planum in tabulis ascendens de Pietrus d’Abanus (1293/1488)

11h45 : Discussion, puis déjeuner pour les conférenciers

Session 6 : Comprendre et exploiter les secrets de la nature

14h00 : Sarah Marchese (UR HiCSA ‧ Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Neptune et la baleine, Arion et le dauphin: se protéger et dominer la nature dans l’imagerie anversoise du XVI e siècle

15h30 : Discussion et pause

16h00 : Megumi Tanabe (Université Osaka Ohtani), Métamorphose de la connotation du bleuet dans les livres d’heures de la famille ducale de Bretagne au XV e siècle: réception ou succession de la culture grecque?

17h00 : Discussion, puis dîner pour les conférenciers

Organisation: Catherine Gaullier-Bougassas, Angèle Tence, Laure Cébe.

* Colloque organisé dans le cadre de l’ERC Advanced Grant AGRELITA ‧ The Reception of Ancient Greece in Premodern French Literature and Illustrations of Manuscripts and Printed Books (1320-1550): how invented memories shaped the identity of European communities. This project has received funding from the European Commission’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No 101018777.