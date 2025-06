Salon littéraire à l'Arsenal (Paris)

Table ronde & lectures

« Salon littéraire à l’Arsenal »

Vendredi 27 juin 2025, 17 h – 19 h

Bibliothèque de l’Arsenal (1 rue de Sully, 75004 Paris)

À l’occasion de la parution du numéro 14 des Cahiers d’études nodiéristes, les amis de Nodier organisent un événement à la bibliothèque de l’Arsenal pour lancer leur revue recueillant les actes de la journée d’études du 13 janvier 2024 célébrant le bicentenaire de l’Arsenal romantique : « L’année 1824. Un nouveau régime littéraire ? ».

PROGRAMME

- Introduction et présentation du numéro 14 des Cahiers d’études nodiéristes par Caroline RAULET-MARCEL

- Table ronde animée par Samantha CARETTI avec Bruno BLASSELLE, Jean-Marc HOVASSE et Sylvain LEDDA

Nodier à l’Arsenal et les fraternités littéraires et artistiques

Paysage théâtral de 1824

La Muse française en 1824 : débat romantique et productions poétiques

- Lectures de 1824 (Les Femmes romantiques ou Lord*** de Théaulon et Ramond, Éloa ou la sœur des anges et « Sur la mort de Byron » d’Alfred de Vigny, Ourika de Claire de Duras et Mémoires d’Ulric Guttinguer) par Samantha CARETTI, Olivier FEIGNIER, Jacques GEOFFROY, Vincent LAISNEY, Marine LE BAIL, Sylvain LEDDA, Caroline RAULET-MARCEL, Marta SUKIENNICKA et Virginie TELLIER

Cocktail

—

Réservation obligatoire: cahiers.nodieristes@yahoo.fr

Organisateurs : Samantha Caretti (LASLAR, université de Caen-Normandie), Marine Le Bail (université Toulouse-Jean Jaurès, ELH), Caroline Raulet-Marcel (université de Bourgogne, CPTC, EA 4178), Marta Sukiennicka (Université Adam Mickiewicz – Poznan, ILLRom)

Événement organisé par les Amis de Nodier, avec le soutien de la Bibliothèque de l’Arsenal (BnF), des éditions Classiques Garnier et du CL19 (Comité de liaison des associations dix-neuviémistes).