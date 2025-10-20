My name is Welles

La Cinémathèque française consacre jusqu'au 11 janvier prochain une exposition à Orson Welles, pour 110e anniversaire de la naissance du réalisateur et le 40e anniversaire de sa disparition Les éditions de La Table Ronde en donnent le catalogue : My name is Orson Welles. Génie précoce du théâtre new-yorkais et vedette de la radio, Orson Welles s’impose très jeune comme un créateur hors norme, à la fois acteur, metteur en scène, producteur, adaptateur, directeur de troupe, spécialiste et vulgarisateur de Shakespeare. L'ouvrage rassemble textes d’époque (Borges, Sartre, Aragon, Deguy, entretiens de Welles), essais des meilleurs exégètes, et intermèdes inédits offrant un regard original sur un corpus foisonnant et labyrinthique.

Jean-Pierre Berthomé et François Thomas publient de leur côté aux éditions bruxelloises Les Impressions Nouvelles Leur Orson Welles. Grands entretiens. Les deux auteurs ont rencontré de nombreux collaborateurs de Welles pour en savoir plus sur leur relation de travail avec lui, sur leur apport propre, sur le style des œuvres auxquelles ils ont participé. Sont rassemblés dans ce livre douze de ces entretiens enregistrés entre 1982 et 2005 en France, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Certains abordent également les productions théâtrales et radiophoniques de Welles, aussi inventives que ses films.

On pourra aussi retrouver dans de nouveaux atours Le Troisième homme, le plus connu des romans de Graham Greene grâce à son adaptation cinématographique en 1949 avec Orson Welles : Claro a entrepris de retraduire les grands romans de Greene pour les éditions Flammarion.