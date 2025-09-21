Jean-Pierre Berthomé et François Thomas, Leur Orson Welles. Grands entretiens

Orson Welles a entretenu des relations très différentes avec ses collaborateurs au fil de sa carrière cinématographique. À Hollywood de 1939 à 1947, il a principalement bénéficié de l’apport de professionnels expérimentés, dont la plupart étaient prêts à mettre leur savoir-faire au service d’expériences nouvelles, au sein d’un grand studio pour Citizen Kane, La Splendeur des Amberson et l’inachevé It’s All True, puis de sociétés plus modestes pour Le Criminel, La Dame de Shanghai et Macbeth. En Europe où il a passé l’essentiel de son temps de 1948 à 1970, puis aussi, après quelques années de va-et-vient, aux États-Unis où il s’est réinstallé de 1974 à sa mort en 1985, Welles a eu tendance à s’entourer de techniciens jeunes, parfois novices ou presque, qu’il formerait et qui le suivraient dans des aventures très peu cadrées logistiquement.

Jean-Pierre Berthomé et François Thomas ont rencontré de nombreux collaborateurs de Welles pour en savoir plus sur leur relation de travail avec lui, sur leur apport propre, sur le style des œuvres auxquelles ils ont participé. Sont rassemblés dans ce livre douze de ces entretiens enregistrés entre 1982 et 2005 en France, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Certains abordent également les productions théâtrales et radiophoniques de Welles, aussi inventives que ses films.