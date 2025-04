Faire couple en littérature, de 1880 à nos jours

Sociohistoire, pratiques et représentations d’une institution littéraire

5-6 juin 2025

Salle P-Pachet 677C (6e étage, bâtiment C), site des Grands Moulins,

Université Paris Cité, 10 esplanade P. Vidal-Naquet 75013 Paris

Jeudi 5 juin 2025

9h00-9h15 : Accueil

9h15-9h30 : Esther Demoulin (Université Paris Cité, CERILAC) & Claire Ducournau (Université de Montpellier Paul-Valéry, RIRRA21, Institut universitaire de France), « Introduction »

Du xixe au xxe siècle : affirmation du couple d’écrivain·es (modération : Christine Planté, Université Lumière-Lyon 2, IHRIM)

9h30-10h45

Margot Irvine (Université de Guelph), « Collaboratrices, veuves et exécutrices littéraires : les pratiques collaboratives des Zola et des Daudet »

Camille Islert (ENS de Lyon), « Des couples de femmes sur la scène poétique 1900 : enjeux sociolittéraires et théoriques »

Discussions

10h45-11h15 : pause café

11h15-12h30

Hélène Maurel (Université de Tours), « Les Rostand : une conjugalité littéraire à deux vitesses »

Sophie Lucet (Université Paris Cité) / Mathilde Régent (Sorbonne Nouvelle), « (Dé)construire le couple littéraire ? Georgette Leblanc et Margaret Anderson (1930-1960) »

Discussions

12h30-14h00 : déjeuner

« Je » et « nous ». Pratiques individuelles et conjugales du journal (modération : Christine Détrez, École normale supérieure de Lyon, Centre Max Weber)

14h00-15h45

Guillaume Boyer (Bibliothèque de Fels, Institut catholique de Paris), « Témoins au jour le jour, Paul et Minnie Bourget, un couple diariste de la Belle Époque aux années folles »

Matilde Manara (Access ERC, ITEM, École normale supérieure), « Sagace, curieux, mais discutable : écriture collaborative et travail de “petite main” dans les journaux de Catherine Pozzi et Paul Valéry »

Aurore Turbiau (Université de Lausanne), « Penser la “relation” lesbienne : couple et récit intriqués (Michèle Causse, Maryvonne Lapouge-Pettorelli) »

Discussions

15h45-16h15 : pause café

Conjugalités, races, langues et cultures (modération : Lydie Moudileno, University of Southern California)

16h15-17h30

Solange Arber (Université d’Amiens), « La traduction comme pratique littéraire au cœur du couple plurilingue »

Eléonore Devevey (Université de Genève), « Entre Soukeina et Isabelle. Sur un dilemme de la négritude »

Discussions

Vendredi 6 juin 2025

Couples et groupes dans le champ littéraire (modération : Delphine Naudier, CNRS, CSU-Cresppa)

9h30-10h45

Maëlle Gelin (Centre d’histoire de Sciences Po, Paris), « Le couple littéraire dans la structure “Présence Africaine” : une unité créatrice entre intimité, coopérations et hiérarchies »

Mathilde Labbé (Université de Nantes), « Le partage de l’auctorialité à l’épreuve de la conjugalité. La correspondance éditoriale Cadou-Seghers (1940-1981) »

Discussions

10h45-11h15 : pause café

Archives et trajectoires d’écrivain·es en couple (modération : Isabelle Charpentier, CURAPP, Université de Picardie-Jules-Verne)

11h15-12h30

Justine Muller (Université de Louvain), « La fabrique du texte selon Ernaux : L’Étreinte de Vilain au prisme de la critique génétique »

Laurence Boudart et Laurent Demoulin (Archives & Musée de la Littérature de Bruxelles, Université de Liège), « Une romancière et un poète. Jacqueline Harpman et Pierre Puttemans : un couple aux trajectoires parallèles, conflictuelles ou fusionnelles ? »

Discussions

12h30-14h00 : déjeuner

Couples officiels/couples clandestins (modération (sous réserve) : Gisèle Sapiro, CNRS, EHESS, CESSP)

14h00-15h15

Josette Pintueles (Université Paris Cité), « Déconstruction du couple d’écrivains Aragon-Elsa Triolet : des mythes à l’œuvre conjointe »

Nicolas Thierry (Université Rennes 2), « Elsa Triolet-Louis Aragon : investissement et retombées asymétriques d’un “impératif de fusion” »

Discussions

15h15-15h45 : pause café

15h45-17h00

Sandrine Hylari (Université de Montpellier Paul-Valéry), « Camus-Casarès, la lente légitimation d’un couple littéraire et artistique »

Maria Francesca Ruggiero (Université de Bologne), « D’une entre-lecture clandestine : le cas Dominique Rolin-Philippe Sollers »

Discussions

17h00-17h15 : mot de conclusion

Pour toute information concernant l'événement : colloquecouple2025@gmail.com

Ce colloque est organisé par Esther Demoulin (Université Paris Cité, CERILAC) & Claire Ducournau (Université de Montpellier Paul-Valéry, RIRRA21, Institut universitaire de France) avec le soutien de leurs centres de recherche, de la Cité du Genre, IdEx Université Paris Cité, ANR-18-IDEX-0001 et de l’Institut universitaire de France.

Informations pratiques :

La salle P-Pachet 677C est située au 6e étage du bâtiment C des Grands Moulins, situé sur l’esplanade P. Vidal-Naquet 75013 Paris (le bâtiment des Grands Moulins est situé à droite de l’esplanade une fois que l’on est dos à la Seine). Une fois rentré dans le bâtiment, il faut prendre l’escalier C et se rendre au 6e étage. Le site est facilement accessible depuis la ligne de métro 14 (arrêt Bibliothèque François Mitterand, 7 min de marche) ou 6 (arrêt Quai de la Gare, 12 min de marche).