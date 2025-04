Écritures conventuelles et dévotes au féminin en France au XVIIe siècle : à propos d'une base de données en construction (Udine)

Journées d’étude Écritures conventuelles et dévotes au féminin en France au XVIIe siècle : à propos d'une base de données en construction



Les 7 et 8 mai 2025, l’Université d’Udine accueillera deux journées d’étude consacrées aux écritures conventuelles et dévotes au féminin en France au XVIIe siècle, organisées dans le cadre du projet PRIN, dirigé par Alessandra Ferraro, Bringing Out an Invisible Female Literary Corpus: Religious Writing in the French-Speaking World at the Time of the Counter-Reformation. Census and Repertoire of a New Corpus. Towards a Reorganization of the Canon in a Gendered Perspective.



Cet événement réunira l'Unité Prin de l'Université de Gênes, dirigée par Chiara Rolla, ainsi que des spécialistes provenant de plusieurs Pays, qui exploreront les pratiques scripturaires conventuelles à l’époque moderne. Une attention particulière sera portée aux questions méthodologiques liées à la constitution de ce corpus. On présentera également le site web où sera disponible une base de données en libre-accès qui recensera les résultats de cette recherche. Cet événement s’inscrit dans une dynamique de redécouverte et de valorisation d’un patrimoine littéraire féminin encore souvent invisible.