"Descartes militaire, poète, autobiographe, musicien, voyageur, philosophe" (séminaire L'écriture de la pensée", B. Clément & F. Noudelmann, Sorbonne & en ligne)

La prochaine séance du séminaire "L'écriture de la pensée" se tiendra

le vendredi 18 avril 2025, de 15h à 17h

Cette séance se déroulera selon les modalités désormais habituelles :

si vous souhaitez nous rejoindre physiquement, la salle est celle qui nous accueille habituellement: Sorbonne, Bibliothèque du CELLF, escalier I, 2e étage (entrée par le 14 rue Cujas ou le 17 rue de la Sorbonne). Attention, si c'est votre choix, vous devrez présenter à l'entrée une invitation (à retirer auprès de bpe.clement@gmail.com)

si vous vous trouvez loin, ou seulement empêchée, vous pouvez malgré tout vous joindre à nous en activant ce lien Zoom

https://nyu.zoom.us/j/97425650353

—

Bruno Clément

"De la Haye à Stockholm en passant par Breda, Neubourg, Leyden :

René Descartes militaire, poète, autobiographe, musicien, voyageur, philosophe »

Comme l'indique ce titre, j'essaierai de donner à l'écriture de la philosophie de Descartes, et particulièrement à celle du Discours de la méthode, un relief qu'on ne lui reconnaît pas toujours: ce sera, pour le dire vite, celui de l'homme Descartes. Les conditions d'élaboration du premier texte qu'il publia - et qui devait peser si lourd sur l'avenir de la philosophie occidentale - révèlent, quand on les regarde de près, que la poésie, que la musique, que la pensée de Dieu, que la guerre même n'y ont pas été étrangères. Nous connaissons ces conditions, qui diffèrent singulièrement de celles que rapporte Descartes au début de la deuxième partie de son Discours, par Adrien Baillet, dont La Vie de Monsieur Des Cartes parut en 1691. L'essentiel de mon propos consistera à comparer ces deux récits non sans m'interroger sur l'étonnant silence qu'on a longtemps gardé sur celui de Baillet; et à me demander si la chance que nous avons de posséder deux versions d'un même événement pourrait aider à tirer quelque enseignement - au moins à formuler quelque questions - sur la manière dont s'écrit la pensée. J'utiliserai pour cela quelques éléments biographiques ou souvent présentés comme tels, et j'aurai plaisir à inviter à ce débat le Victor Hugo de La légende de siècles.



Bruno Clément est professeur de Littérature émérite à l'Université Paris 8. Il a présidé le Collège international de philosophie de 2004 à 2007. Ses travaux, d'abord consacrés à Beckett (L'œuvre sans qualités, Seuil, 1994), portent sur la lecture (Le lecteur et son modèle, 1999, PUF; L'invention du commentaire - Augustin, Jacques Derrida, 1999, PUF), et plus généralement sur la proximité des écritures littéraire et philosophique (Le récit de la méthode, 2005, Seuil; La voix verticale, 2012, Belin; Henri Bergson prix Nobel de littérature, Verdier, 2021 - en anglais Bergson as Writer, Literature in Philosophy, Edinburg University Press, 2024)