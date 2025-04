Rome, la littérature et le sacré. Séminaire Dialogue des temps (Rennes & en ligne)

Séminaire Dialogue des temps

Université Rennes 2, laboratoire CELLAM, groupe Mouseion

Pour l'année 2024-2025, le séminaire Dialogue des temps propose un nouveau cycle de conférences sur l’actualité des publications et des projets de recherche liés à l’Antiquité et à ses déploiements postérieurs (plus spécifiquement la Renaissance, mais pas exclusivement).

—

Septième et dernière séance de l'année 2025 : 10 avril 2025, de 14h15 à 16h30

Rome, la littérature et le sacré

14h15-15h15

Pierre-Alain Caltot :

Poétique de la prophétie dans la Pharsale de Lucain



15h15-16h15

Elisabeth Buchet, Pierre-Alain Caltot et Judith Rohman :

Du paysage quotidien à l’espace poétique : les sanctuaires dans la poésie gréco-latine jusqu'au IIe s. apr. J.-C.

—

La séance aura lieu en hybride.

Lieu : Université de Rennes 2, Campus Villejean, Bât. B, salle B332

Pour le lien : contacter anne.rolet@univ-rennes2.fr

—

• Pour consulter l'ensemble du programme de l'année : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/wp-content/uploads/2024/10/programme-dialogue-des-temps-2.pdf

• Pour consulter les séances précédentes et le résumé des interventions : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/activites/seminaires/

• Pour consulter les archives du séminaire : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/activites/archives-du-seminaire-dialogue-des-temps-groupe-mouseion/