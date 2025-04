"Sororité, ambition et pouvoir. Première partie : Mlle Clairon", par Sabine Chaouche (Séminaire Les Contemporaines, en ligne)

Dans le cadre du séminaire « Les Contemporaines » (2024-2025), le 9 avril prochain, à 10h du matin (France), une séance consacrée au XVIIIe siècle et à Mlle Clairon.

Première session.

Lien Zoom : https://us06web.zoom.us/j/88900009508?pwd=JYeuNyy8mqAO0GJRFdkagoUCdq25aF.1

Meeting ID: 889 0000 9508 - Passcode: 900241

Résumé :

Cette communication explorera les notions d’ambition féminine et de sororité au sein de la Comédie-Française, à l’aune de la devise de l’auguste institution, Simul et singulis (« Être ensemble et être soi-même »), qui souligne l’importance conjointe de la cohésion entre sociétaires et du respect de l’individualité de chacun de ses membres. Que recouvre exactement le terme « ambition » lorsqu’il est attribué à une actrice ? De quelle manière le pouvoir s’exerce-t-il et influe-t-il sur la trajectoire des artistes féminines ? Quelles comédiennes ont incarné une ambition dévorante, voire une forme de carriérisme ? Et que nous révèlent certaines carrières sur les dynamiques relationnelles entre actrices au sein de la Maison de Molière ?

À travers l’étude de deux figures marquantes du XVIIIe siècle — Mlle Clairon (première session) et Mme Vestris (seconde session) —, nous tenterons de mettre en lumière les tensions entre solidarité féminine, rivalités professionnelles et stratégies individuelles d’ascension.

Sabine Chaouche, membre associé du CELLF à la Sorbonne, est spécialiste de l'histoire de la Comédie-Française. Elle a publié de nombreux ouvrages sur les théories et pratiques scéniques en France (naissance du concept d’Acteur et philosophie de la scène), et en particulier sur la mise en scène et le répertoire à la Comédie-Française du XVIIe au début du XIXe siècle. Elle a aussi abordé des sujets comme l’économie des spectacles et l’entreprise théâtrale, les processus de création et l’écriture dramatique, le costume, le genre au théâtre, ou l’éclairage.