Immortel péplum. Présences et renouvellements d'un genre transmédiatique (Nîmes)

Jeudi 13 février - Université de Nîmes - Salle D 14 du site Vauban

9h30-12h Ouverture

Louis BALDASSERONI et Romain MILLOT (Université de Nîmes) Introduction

Pauline DUCRET (École française de Rome, ArScAn) De Gladiator à Gladiator : 25 ans de néo-péplum

Conférence inaugurale : Claude AZIZA (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) Le péplum : histoire d’un mauvais genre

14h-15h15 Théorisations - Présidence Gwladys BERNARD (EHEHI - Casa de Velázquez, ArScAn)

Frédérique LAMBERT (Université Côte d’Azur, LIRCES) Évolutions et perspectives du genre : du péplum à l’hyperpéplum

Julien GONDAT(Association Peplum) Tops et flops : quels publics au Festival du Film Péplum d’Arles ?

Université de Nîmes Amphithéâtre A3 du site Vauban

15h30-17h Table ronde : Les clichés du péplum

Florian BESSON (Université Toulouse-Jean Jaurès, FRAMESPA), Ugo BIMAR (Web-série Confessions d’histoire), Alain GENOT (Archéologue et auteur de BD),

Brice LOPEZ (Association Acta)



18h Cinéma Le Sémaphore

Projection d’Agora d’Alejandro Amenábar (2009)

—

Vendredi 14 février Université de Nîmes Amphitéâtre A3 du site Vauban

9h-10h15 Narrations - Présidence Louis BALDASSERONI (Université de Nîmes)

Vivien BARRIÈRE (Cergy Paris Université, CY Héritages) Aux marges du péplum et de l’Empire ? La province de Brittania dans le néo-péplum britannique

Thomas GUARD (Université de Franche-Comté, Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité) Cicéron, parent pauvre du péplum ?

10h45-12h Religions - Présidence Romain MILLOT (Université de Nîmes)

Maureen ATTALI (Université Paris Nanterre, ArScAn) Où sont les dieux ? Le néo-péplum face à l’histoire des religions

Thomas RICHARD (Centre Michel de l’Hospital, Université Clermont-Auvergne) Le néo-péplum chrétien, entre Occident et Moyen-Orient, affirmation religieuse et esthétique globalisée

Auditorium du Musée de la Romanité

14h-15h40 - Féminisations Présidence Cyrielle LANDREA (Université Bretagne Sud, TEMOS)

Laury Nuria ANDRÉ (Université Lumière Lyon II, HiSoMa) Grecques et Romaines à l’écran aujourd’hui : portraits croisés de « mauvais » genre ?

Fabien BIÈVRE PERRIN et Antoine FONTENEAU (Université de Lorraine, SAMA) Katniss, Diana, Kassandra, independent women ?

Eva MARTIN(Université de Nantes, CRHIA) Dans les coulisses de la série Domina : s’inspirer de la laudatio turiae pour construire le personnage

de Livia Drusilla sans stéréotypes de genre

16h-17h Table ronde : Péplum et catastrophe

Pauline DUCRET (École française de Rome - ArScAn), Cosima COULET (École du Louvre) et Frédérique LAMBERT (Université Côte d’Azur - LIRCES)

18h Cinéma Le Sémaphore

Projection de Pompéi de Paul W.S. Anderson (2014)

Samedi 15 février - Université de Nîmes Amphitéâtre A3 du site Vauban

9h-10h15 - Translations - Présidence Fabien BIÈVRE-PERRIN (Université de Lorraine, SAMA)

Yohann CHANOIR (École des hautes études en sciences sociales, CRH) De Troie à Camelot ! La phorésie du médiévalisme dans le néo-péplum

Florian BESSON (Université Toulouse-Jean Jaurès, FRAMESPA) et Justine BRETON (Université de Lorraine, SAMA) Let them fight in the arena… Le motif de l’arène en fantasy et science-fiction : un héritage du péplum ?



10h45-12h Déclinaisons - Présidence Vivien BARRIÈRE (Cergy Paris Université, CY Héritages)

Claire MERCIER (Université de Franche-Comté, ISTA) La publicité ou le box-office des néo-péplum ?

Cyrielle LANDREA (Université Bretagne Sud, TEMOS) L’imaginaire historique du péplum dans les jeux de société

Conclusions Florian BESSON (Université Toulouse-Jean Jaurès, FRAMESPA)

14h-15h30 - Auditorium du Musée de la Romanité

Table ronde : Dessiner le péplum

Pauline DUCRET (École française de Rome – ArScAn), Édouard COUR (Auteur), Blandine LE CALLET (Autrice)



16h Cinéma Le Sémaphore

Projection d’Icare de Carlo Vogele (2021)