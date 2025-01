Marie Bonnot, Émilie Frémond (dir.), Les arts du sommeil

Quel est le point commun entre un poète qui écrit sous hypnose, un artiste qui installe son lit dans une galerie et le corps d’une femme allongée sur la scène d’un théâtre ? Sans doute moins le rêve, que sa condition même – le sommeil – et la mise en scène de cet état de conscience modifiée. Cent ans après la naissance du surréalisme et la période des sommeils hypnotiques, le présent ouvrage entend revenir sur ce qui a fait la légende du mouvement par une série de déplacements – du rêve vers le sommeil, du centre vers la périphérie, de la psyché vers le corps – mais aussi interroger la manière dont les arts plastiques, le cinéma, la bande dessinée et jusqu’à la musique, envisagent le sommeil comme une expérience tout à la fois physique, esthétique et politique.



Avec les contributions de : Marie-Paule Berranger, Damien Bonnec, Marie Bonnot, Pascale Borrel, Léa Cassagnau, Adrien Cavallaro, Bahia Dalens, Fabrice Flahutez, Émilie Frémond, Manon Houtart, Serge Linarès, Marie Martin, Antoine Poisson, Emmanuel Plasseraud, Johanna Schipper, Marie Sorel, Floriane Toussaint.

—

Marie Bonnot est agrégée de lettres modernes et enseigne à l’IUT de Paris – Rives de Seine (Université Paris Cité).

Émilie Frémond est maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de poésie moderne et contemporaine.