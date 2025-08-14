Philippe Josserand, Annick Peters-Custot (dir.), Au Moyen Âge et par-delà : Passeurs, échanges et transferts en Méditerranée. Hommage à John Tolan

Passé d’une rive à l’autre de l’Atlantique, d’Occident en Orient, John Tolan est depuis son arrivée à Nantes, à la fin du XXe siècle, l’un des historiens qui, au plan international, s’est le plus consacré aux transferts et aux échanges dans la Méditerranée médiévale et aux échos contemporains de cette histoire complexe. Pour lui rendre hommage, une vingtaine de chercheurs a souhaité mettre en relief et interroger des figures de passeurs.

Au fil des pages, dans des contextes fort différents, se dessinent individus, groupes ou institutions et, à travers eux, les interrelations, toujours riches et éventuellement conflictuelles, qu’ils ont permises. Une temporalité ample, dépassant le Moyen Âge placé au coeur du livre, et un cadre géographique large s’imposaient, propres à souligner les changements de contexte que John Tolan, dans ses travaux, a si bien analysés en opérant à sa suite une approche pluridisciplinaire qui réunit l’histoire, l’étude des langues et l’ensemble des sciences sociales.

Publié avec le soutien de Nantes Université

