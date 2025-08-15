Aurélie Coulon, Céline Flécheux, Benjamin Thomas (dir.) Horizons contemporains. Ouverture, partition, profondeur d'espace dans les arts de la scène et de l'écran

Sous la direction d'Aurélie Coulon, Céline Flécheux et Benjamin Thomas

S’il a déjà fait l’objet de riches analyses dans les champs de la peinture, de la littérature et de la philosophie, l’horizon n’a pas encore été étudié dans les arts de la scène et à l’écran, où le visible et le récit s’ouvrent au mouvement. Comment les corps en mouvement se situent-ils par rapport à l’horizon ? Comment l’horizon peut-il figurer un lointain évanescent sur une scène ? Comment structure-t-il l’espace et le récit différemment de la peinture ? Existe-t-il encore quand tout est mis en mouvement ? La relance de la réflexion sur cette notion fondamentale nous invite à explorer la diversité des puissances expressives de l’horizon dans les espaces scéniques et les images cinématographiques.

Sommaire…