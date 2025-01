Lancement de la plateforme numérique ImpressionnismeS (INHA, Paris)

[english below]

L'équipe du programme Impressionnisme de l'Université Paris Nanterre a le plaisir de vous inviter au lancement de la plateforme numérique ImpressionnismeS le mercredi 5 février de 18h à 20h, à l'Institut national d'histoire de l'art, 2 rue Vivienne, 75002 Paris (métro Palais Royal ou Bourse) en salle Vasari (1er étage).

À l'occasion de ce lancement, une table-ronde réunira l'équipe du programme, des contributeurs de la plateforme et les partenaires.

Université Paris Nanterre : Ségolène Le Men, professeure émérite d'histoire de l'art contemporain ; Félicie Faizand de Maupeou, post-doctorante, cheffe de projet du programme Impressionnisme ; Margot Degoutte, post-doctorante du programme Impressionnisme ; Olivier Schuwer, post-doctorant du programme Impressionnisme jusqu'en février 2024 ; Natacha Pernac, maître de conférences, chargée de mission de la chaire Arts, Culture et Patrimoine ; Morgann Karsenti-Havard, diplômée de Master en histoire de l'art.

Virginie Chardin, commissaire d'expositions ; Hélène Ferron, conservatrice du patrimoine, Bayonne, musée Bonnat-Helleu ; Elise Wehr, post-master, École du Louvre.

La présentation sera suivie d'un pot convivial.

Alors que l'actualité de l'impressionnisme est toujours foisonnante, les informations sur le mouvement sont dispersées et souvent de qualités inégales. C'est pour rendre accessibles les ressources existantes issues d'une recherche très dynamique, et en diffuser de nouvelles inédites produites en réseau, que la plateforme impressionniste a été pensée.

Conçue pour s'adresser à un large public, curieux tout autant que spécialiste, elle sera à la fois un lieu de diffusion des connaissances et un espace de réflexion favorisant les nouvelles approches, les débats d'actualité et les échanges. Cette plateforme collaborative ambitionne de rassembler, dès son lancement mais aussi au-delà, les spécialistes français et internationaux de l'impressionnisme, ainsi que tous les acteurs qui, du monde culturel au secteur touristique, peuvent s'intéresser à ce patrimoine artistique encore très vivant.

Merci de confirmer votre présence d'ici le 25 janvier : https://forms.gle/5P2xRgvttJQSYaNU8

La plateforme est développée par le programme de recherche porté par le centre HAR et la fondation de l'université Paris Nanterre, dans le cadre du contrat Normandie - Paris Ile-de-France : Destination Impressionnisme et grâce au soutien du Contrat de plan Interrégional au développement de la Vallée de la Seine et de la Région Ile-de-France.

Le site de la plateforme ImpressionnismeS : www.impressionnismes.fr (à partir du 5 février)

Présentation du programme Impressionnisme : https://har.parisnanterre.fr/projets_de_recherche/programme-impressionnisme/

L'équipe du Programme Impressionnisme, Université Paris Nanterre, HAR

Ségolène Le Men

Félicie Faizand de Maupeou

Margot Degoutte

Natacha Pernac

[English version]

The Impressionism research team from Paris Nanterre University is pleased to invite you to the launch of the digital platform ImpressionnismeS on Wednesday 5 February from 6pm to 8pm at the Institut national d'histoire de l'art, 2 rue Vivienne, 75002 Paris (métro Palais Royal or Bourse) in the Vasari room (1st floor).

A round-table discussion will bring together the programme team, contributors to the platform and partners. The presentation will be followed by a drink.

University of Paris Nanterre: Ségolène Le Men, Emeritus Professor, History of Contemporary Art; Félicie Faizand de Maupeou, post-doctoral researcher, project leader of the Impressionism programme; Margot Degoutte, post-doctoral researcher in the Impressionism programme; Olivier Schuwer, post-doctoral researcher in the Impressionism programme until February 2024; Natacha Pernac, Associate Professor, in charge of the Arts, Culture and Heritage Chair; Morgann Karsenti-Havard, MA graduate in art history.

Virginie Chardin, exhibition curator; Hélène Ferron, museum curator, Bayonne, Musée Bonnat-Helleu; Elise Wehr, MA graduate in art history, École du Louvre.

While news about Impressionism continues to abound, information about the movement is scattered and often of uneven quality. The Impressionist platform has been designed to make available the existing resources resulting from dynamic research, and to promote new, unpublished resources produced through a collaborative network.

Designed to appeal to a wide audience, both curious and specialists, it will be both a place for disseminating knowledge and a space for reflection, encouraging new approaches, topical debates and exchanges. The aim of this collaborative platform is to bring together French and international specialists, as well as all those involved in the cultural and tourist sectors who may have an interest in this living artistic heritage.

Please confirm your presence by 25 January: https://forms.gle/5P2xRgvttJQSYaNU8

The platform is developed by the research programme run by the HAR Centre and the Paris Nanterre University Foundation, as part of the Normandy - Paris Ile-de-France: Destination Impressionnisme contract, and with the support of the Interregional Plan Contract for the Development of the Seine Valley and the Ile-de-France Region.

The Impressionism platform website: www.impressionnismes.fr (from 5 February)

Presentation of the Impressionism programme: https://har.parisnanterre.fr/projets_de_recherche/programme-impressionnisme/

The Impressionism Programme team, University Paris Nanterre, HAR : Ségolène Le Men, Félicie Faizand de Maupeou, Margot Degoutte, Natacha Pernac.