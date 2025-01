"Démythifier la légende de Thérésa". Conf. Nathalie Coutelet (Séminaire "Les Contemporaines", en ligne)

Dans le cadre du séminaire « Les Contemporaines » (2024-2025), rejoignez-nous en ligne le 15 janvier prochain.

Nathalie Coutelet, Professeure à l’Université Paris 8 et spécialiste des formes marginales de l’histoire des spectacles sous la IIIe République, explorera la construction mythique de Thérésa, figure emblématique du café-concert, en confrontant sources historiques, récits et mémoires fictionnalisés. Une plongée au cœur des enjeux de représentation et de légitimation artistique.

Résumé :

Si elle a incontestablement marqué de son empreinte l’histoire de la chanson, Thérésa déclenche en son temps la passion comme la haine, sentiments extrêmes qui se traduisent par des critiques dépourvues d’objectivité dans lesquelles la vérité est déformée. Négatives ou positives, les sources contemporaines construisent la légende de la « Patti de la chope » et la publication de ses Mémoires, qui devaient rétablir la réalité de son parcours, n’est en fait qu’un montage fictionnalisé de deux journalistes à partir de quelques informations données par Thérésa. Comme nombre de personnalités très médiatisées et appréciées, elle participe à l’élaboration d’une image et une légende, parfois proche, parfois éloignée du personnage créé par la presse et si souvent caricaturé. Articles, ouvrages, iconographie abondent au sujet de Thérésa, souvent au profit de cette légende double, icône ou repoussoir, mais brouillent toujours davantage la véritable personnalité de l’artiste. En croisant les sources disponibles, il s’agit de démêler l’écheveau de la fiction et du réel – du moins d’essayer de le faire – et de décrypter la construction de cette légende du café-concert, dont elle incarne un genre et une période !

Date : Mercredi 15 janvier 2025

Heure : 10h du matin (heure de Paris)

Lieu : En ligne (Zoom)

https://us06web.zoom.us/j/88900009508?pwd=JYeuNyy8mqAO0GJRFdkagoUCdq25aF.1

Une occasion de réfléchir à la fabrique des légendes culturelles et à l’histoire des arts de la scène.