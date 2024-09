Séminaire "Les Contemporaines". Programme 2024-2025 (en ligne)

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au 2e séminaire du projet de recherche "Les Contemporaines".

Ce cycle de conférences, organisé par Sabine Chaouche et Catherine Menciassi-Authier, met à l'honneur la vie et la carrière d'artistes féminines à travers les siècles.

Voici le programme des interventions pour 2024-2025 :

2 octobre : Silvia Manciati (Università "Tor Vergata") – « Entre Amoureuse et Soubrette. L'“incomparable” Camilla Veronese à la Comédie-Italienne de Paris »

16 octobre : Claudette Joannis (Bibliothèque nationale de France) et Jacqueline Razgonnikoff (Comédie-Française) – « L’utilisation des sources dans l'élaboration d'une biographie de comédien »

20 novembre : Catherine Menciassi-Authier (CHCSC de l’UVSQ/Paris-Saclay) – « Le duel de divas »

11 décembre : Stella Rollet (CHCSC de l’UVSQ/Paris-Saclay) – « Pauline Viardot, Rosine Stoltz : deux biographies, deux problématiques »

15 janvier : Nathalie Coutelet (Université de Paris 8) – « Démythifier la légende de Thérésa »

12 février : Bertrand Porot (Université de Reims) – « Le traitement historiographique des chanteuses d’opéra au XVIIIe siècle : le cas de Rosalie Levasseur »

26 mars : Anastasia Sakhnovskaia (CETHEFI, LAMO UR 4276, Université de Nantes) – « Catherine et Françoise Biancolelli : entre la tradition italienne et la comédie à la française »

9 avril : Sabine Chaouche – « Sororité, ambition et pouvoir. Mlle Clairon et Mme Vestris »

14 mai : Vannina Olivesi (École des Hautes Études en Sciences Sociales) – « Une enfant du sérail. Les débuts de Marie Taglioni à la scène, ou le vedettariat en héritage (1804-1830) »

4 juin : Jan Clarke (Durham University) – « The Béjart Sisters: Three Very Different Careers »

—

Les séances auront lieu en ligne via Zoom.

Vous pourrez vous connecter grâce aux informations suivantes :

https://us06web.zoom.us/j/88900009508?pwd=JYeuNyy8mqAO0GJRFdkagoUCdq25aF.1

Meeting ID: 889 0000 9508 - Passcode: 900241

—

Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :

Sabine.chaouche.pro@gmail.com

Nous espérons vivement que vous pourrez vous joindre à nous pour ces échanges enrichissants autour de la place des femmes dans l'évolution et le développement des arts de la scène en France.