Remise du Prix littéraire Jacques Lacarrière à Eugène Savitzkaya (ENS Paris)

La Fondation de l’ENS, l’association Chemins faisant et Bibracte (musée et centre de recherche archéologique) ont le plaisir de vous convier à la remise du

quatrième Prix littéraire Jacques Lacarrière à Eugène Savitzkaya pour son livre Fou de Paris, paru aux Éditions de Minuit (2023).

Vendredi 6 décembre 2024 à 18h dans la salle historique de la Bibliothèque des Lettres de l’École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris 5e

Le jury a attribué une mention spéciale à Ryoko Sekiguchi pour L’appel des odeurs, paru aux éditions P.O.L.

Eugène Savitzkaya succède à Matthieu Gounelle pour Un ciel de pierres. Voyage en Atacama (Gallimard), prix 2022, Michaël Ferrier pour Scrabble (Mercure de France), prix 2020 et Jean-Luc Raharimanana pour Revenir (Rivages), prix 2018.

Sylvia Lipa Lacarrière et Elie Guillou liront des extraits des auteurs, accompagnés à la flûte par Sophie Charpentier.

Merci de confirmer votre présence auprès de Patricia Lepaul, chargée de communication à Bibracte : patricia.lepaul@bibracte.fr (nombre de places limité).

—

Les mots du jury

« On aurait dit que Paris se lissait les plumes ou les poils, ses plumes d’élégante corneille, ses poils de beau bièvre. »

Suivre le « Fou de Paris » dans sa marche, c’est, « chemin faisant », comme le titre du livre de Jacques Lacarrière, voir s’ouvrir un monde à chaque pas. Cette traversée féérique, poétique, sensuelle, porte autant d’attention aux images, aux paroles, aux formes, aux objets qu’aux grands thèmes politiques d’actualité qui irriguent ce livre virtuose. L’esprit du promeneur curieux que fut Jacques Lacarrière habite cette prose à l’énergie jubilatoire.

« Qui parle au nom des bièvres et qui au nom des saules ? », cette question « savitzkaienne » aurait pu être posée par Jacques Lacarrière, homme libre, profondément soucieux de l’état du monde. Ces deux grands poètes entraînent, dans le sillage de leurs œuvres protéiformes, l’aventure humaine.

—

L’auteur

Eugène Savitzkaya est né en Belgique à Saint-Nicolas-lez-Liège en 1955. Il a construit, à partir de 1972, une œuvre où se mêlent romans, récits, poèmes et écrit sur l’art, parfois illustrés par des artistes. Il publie depuis 1977 aux Éditions de Minuit, où sont parus dix-huit de ses livres, parmi lesquels Marin mon cœur (1993), Fou trop poli (2005), Fraudeur (Prix Rossel 2015), À la Cyprine (2015). Fou de Paris est son treizième roman.

Il a publié une vingtaine de livres chez d’autres éditeurs, parmi lesquels Flanant, Didier Devillez Éditeur (2014), Ici-bas, Yellow Now (2018), Ode au paillasson, Le Cadran ligné (2019), L’amour de loin, La pierre d’Alun (2013).

—

Le prix Jacques Lacarrière

Le prix littéraire Jacques Lacarrière distingue tous les deux ans un texte francophone de grande exigence littéraire, prolongeant l’esprit de l’écrivain. Il couronne l’auteur(e) d’un récit, roman, recueil de nouvelles, de poésie ou essai qui ouvre sur le monde sous le signe du partage. Un prix protéiforme, à l’image de l’œuvre laissée par Jacques Lacarrière. Pour tout en savoir : cheminsfaisant.org

Cette quatrième édition du prix donne le coup d’envoi d’une année doublement commémorative pour Jacques Lacarrière. En effet, 2025 marque à la fois le centenaire de sa naissance (2 décembre 1925) et les vingt ans de sa disparition (17 septembre 2005).

L’année sera riche en rééditions et manifestations autour de son œuvre.

—

Le jury

Le jury du prix est présidé par Valérie Marin La Meslée, auteure, journaliste littéraire au service culture du magazine Le Point et collaboratrice du Point Afrique.

Il est composé des membres suivants :

Michaël Ferrier, écrivain et lauréat du prix Jacques Lacarrière en 2020,

Marie-Hélène Fraïssé, auteure et productrice à France Culture, Christian Garcin, écrivain, Sylvie Germain, écrivaine, Élie Guillou, chanteur, poète, Sylvia Lipa Lacarrière, comédienne, déléguée artistique de Chemins faisant,

Jean-Luc Raharimanana, écrivain et lauréat du prix Jacques Lacarrière en 2018, Anne Simon, auteure et chercheure en zoopoétique, Annie Terrier, créatrice du festival Écritures Croisées d’Aix-en-Provence et présidente de Chemins faisant.