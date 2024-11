"Partir en mer", Corine Pelluchon, invitée du séminaire "L'écriture de la pensée" (Sorbonne & en ligne)

Nous recevrons vendredi prochain, 6 décembre, de 15h 00 à 17h 00, notre amie, notre collègue

la Professeure Corine PELLUCHON

qui, comme on peut le voir en lisant sa présentation ci-dessous, nous propose, à l'occasion de la publication de son dernier livre L'Homme et la mer. , pour un existentialisme écologique - de nous embarquer pour une promenade - voire une expédition, qui sait? - en haute mer.

Mêmes conditions que d'habitude:

- si vous souhaitez nous rejoindre physiquement, la salle est celle qui nous accueille habituellement: Sorbonne, Bibliothèque du CELLF, escalier I, 2e étage (entrée par le 14 rue Cujas ou le 17 rue de la Sorbonne). Attention, si c'est votre choix, vous devrez présenter à l'entrée une invitation (à retirer auprès de bpe.clement@gmail.com)

- si vous vous trouvez loin, ou seulement empêchée, vous pouvez malgré tout vous joindre à nous en activant ce lien jitsi (je renonce à Zoom, qui m'a joué trop de tours et m'a trop souvent laissé en rade)

https://meet.jit.si/moderated/a13ef0630633d52b81742ca2d02615aaf849a358492a05e69012c08700010633



Corine PELLUCHON - PARTIR EN MER. ONTOLOGIE MARINE ET EXISTENTIALISME ÉCOLOGIQUE

(Présentation de L’être et la mer. Pour un existentialisme écologique, PUF, 11 septembre 2024, 333 p.)

Tout en soulignant l’actualité de l’existentialisme qui implique d’accepter notre facticité et éclaire le lien entre contingence et liberté, indétermination du sens et responsabilité, Corine Pelluchon montre que l’écologie exige de l’enrichir. Mais l’existentialisme écologique ne se réduit pas à un coexistentialisme attestant notre appartenance à une communauté incluant tous les vivants. Il suppose de rompre avec l’imaginaire terrestre et de penser l’humain en partant de la mer, dont il vit, mais qui lui demeure étrangère. Reposant sur une ontologie liquide, cet existentialisme se nourrit de l’œuvre d’Albert Camus, d’Arthur Rimbaud, de Marguerite Duras, de Saint-John Perse et de Virginia Woolf. Il renouvelle la compréhension de la condition humaine en mettant en évidence la fluidité du moi et en concevant notre immersion dans le monde commun qui renvoie à la mémoire et à l’immémorial, à la mère-mer conçue dans sa présence sur les terres. Pensant le projet comme flottaison, l’auteure insiste aussi sur les risques attachés à l’expérience que nous faisons de la submersion, qu’il s’agisse du désir, de l’invasion de l’inconscient, du fanatisme ou de la folie. Approfondissant le lien, établi par Kierkegaard et Heidegger, entre la confrontation avec sa propre mortalité et l’authenticité, elle montre le coût social, écologique et politique du déni de la mort en analysant les stratégies de défense que nous utilisons pour nous défendre contre la terreur que notre finitude nous inspire. Enfin, cette philosophie de la vie marine et des fonds marins, dont on peut appréhender la richesse en allant à la rencontre des mammifères marins et en étant attentifs à leur présence sonore, rompt avec l’obsession territoriale qui explique les contradictions du droit international de la mer, déchiré entre l’impératif de préservation d’un écosystème indispensable à notre survie et les rivalités économiques et militaires conduisant à sa surexploitation.

Philosophe, Corine Pelluchon est professeure à l’université Gustave Eiffel, en région parisienne. Spécialiste de philosophie morale et politique et d’éthique appliquée (médicale, animale et environnementale), elle est l’auteure d’une vingtaine d’ouvrages, traduits pour la plupart dans plusieurs langues. Elle développe une philosophie de la corporéité qui insiste sur notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard de la nature et des autres vivants et en montre les implications sur le plan éthique, juridique et politique. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Prix Günther Anders de la pensée critique pour l’ensemble de ses travaux en 2020. Derniers ouvrages parus : Réparons le monde. Humains, animaux, nature (Rivages, 2020), Les Lumières à l’âge du vivant ( Seuil, 2021, 2022) et L’espérance, ou la traversée de l’impossible (Rivages, 2023).

Site internet : www.corine-pelluchon.fr