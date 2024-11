Corine Pelluchon, L'Être et la mer. Pour un existentialisme écologique

Tout en soulignant l’actualité de l’existentialisme, qui implique d’accepter la facticité de notre condition et éclaire le lien entre contingence et liberté, indétermination du sens et responsabilité, Corine Pelluchon montre que l’écologie exige de l’enrichir. Mais l’existentialisme écologique ne se réduit pas au coexistentialisme attestant notre appartenance à une communauté de vivants. Il suppose de prendre ses distances avec l’imaginaire terrestre et de penser l’humain en partant de la mer.

Reposant sur une ontologie liquide, cet existentialisme rompt avec l’obsession territoriale qui explique les contradictions du droit international de la mer, déchiré entre l’impératif de préservation d’un écosystème indispensable à notre survie et les rivalités économiques et militaires conduisant à sa surexploitation. Opposée à toute pensée de l’enracinement, cette phénoménologie de la vie marine met en évidence la fluidité du moi et conçoit notre immersion dans le monde commun, qui renvoie à la mémoire et à l’immémorial, à la mer-mère conçue dans sa préséance sur les terres.

Philosophe, Corine Pelluchon est professeur à l’université Gustave Eiffel. Elle est l’auteure d’une quinzaine d’ouvrages, dans lesquels elle développe une philosophie de la corporéité qui insiste sur notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard de la nature, des éléments et des autres vivants.

Elle a reçu en 2020 en Allemagne le prix Günther Anders de la pensée critique pour l’ensemble de ses travaux. Derniers ouvrages parus : Paul Ricœur, philosophe de la reconstruction. Soin, attestation, justice (Puf, 2022) et L’espérance, ou la traversée de l’impossible (Rivages, 2023).

—

Extrait :

Pourquoi l’existentialisme ? L’existentialisme met en avant l’ambiguïté de l’être humain, l’abîme que chacun est pour lui-même, son indétermination première et son irréductibilité à toute totalité, sa singularité et son inscription dans un temps et un espace particuliers. Notre existence est contingente ; elle impose de faire des choix, de donner un sens à sa vie en définissant ses propres valeurs et donc en assumant la part de solitude inhérente à la liberté d’un être dont la condition se caractérise par l’absence de fondement et la finitude. Les traditions, les normes et les conventions sociales n’offrent pas de réponse définitive à la question de savoir comment vivre. En même temps, toute action, y compris quand nous décidons de ne rien faire, est un choix qui nous engage et dont nous avons à répondre devant les autres. La facticité de notre existence, qui se déroule entre un commencement que nous n’avons pas choisi et un terme auquel nul ne peut se soustraire, rend nos efforts pour construire quelque chose et laisser la trace de notre passage sur terre à la fois nécessaires et précaires.

Parce que la mort est la destruction de notre individualité et met au jour notre insignifiance, elle inspire une terreur que nous combattons. Liberté et contingence ; solitude et historicité ; déréliction et responsabilité ; incertitude et engagement ; sens du tragique et attrait de la légèreté ; conscience de sa finitude et désir d’immortalité : ces couples de contraires définissent l’existentialisme considéré comme un courant d’idées.

Tout existentialisme est une philosophie de l’existence. Cependant, toute philosophie de l’existence ne relève pas de l’existentialisme. Ce mot a été introduit par Gabriel Marcel pour désigner les idées de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir qui, d’abord, le rejetèrent1. L’existentialisme est indissociable d’une tonalité et d’un style. S’il est fréquemment associé à une époque qui va de l’après-guerre au début des années 1980, à certaines figures et à certains lieux comme les cafés parisiens, il se définit surtout par une manière de penser, d’écrire et de vivre. En effet, même si ses certitudes s’effondrent, l’existentialiste fait le pari de la liberté. S’inquiétant de l’état du monde, il ne se satisfait pas des réponses toutes faites apportées au problème du sens de la vie dans le but de diminuer l’incertitude et l’angoisse devant la finitude. Aussi cherche-t-il par lui-même ce qu’il peut faire de mieux pour donner un sens à son existence dans une situation historique, sociale, économique et politique déterminée. Conscient des dangers et des défis propres à son époque, il porte un regard critique sur le présent qui ne le condamne pas à la simple dénonciation de l’état actuel du monde. Au contraire, sa manière d’assumer sa facticité et d’accepter l’absence de certitudes a priori le conduit à s’engager en essayant de contribuer au changement social et à plus de justice.

L’existentialisme en tant que mouvement intellectuel et artistique a eu une grande portée sociale et politique. À la différence des théories confinées aux cercles universitaires, il exprimait un souci du monde et communiquait une énergie à la société tout entière. La diversité des créations – essais, romans, pièces de théâtre, films et œuvres d’art – qui se sont réclamées de l’existentialisme ou ont reconnu avoir été influencées par ce courant en est la preuve. Les problèmes qu’il soulève n’ont rien perdu de leur actualité et peuvent être reformulés ainsi : comment l’être humain, qui est irréductible à tout concept, comment l’existant, l’individu unique et singulier, peut-il mener une vie bonne ici et maintenant, avec et pour les autres, alors qu’il est jeté dans un monde qui le précède et lui échappe toujours plus ? La mondialisation, les menaces associées au changement climatique et les bouleversements engendrés par l’intelligence artificielle le contraignent à redéfinir ses valeurs et ses priorités en l’obligeant à repenser ce que signifie être un humain.

Comment conserver l’estime de soi et trouver sa place dans la société quand, pour de multiples tâches matérielles ou intellectuelles que l’on pensait propres à

l’être humain, on peut être remplacé par des machines ultra performantes ? Il n’est déjà pas facile d’échapper à l’aliénation inhérente à la vie en société, où les normes sociales et le jugement d’autrui pèsent sur nous. Comment y parvenir quand les réseaux sociaux augmentent les risques de manipulation de l’opinion et que notre pouvoir de décision est transféré à des algorithmes ? Il est d’autant plus important de défendre les idéaux de liberté et de responsabilité chers à l’existentialisme, que l’aliénation est aujourd’hui plus insidieuse et moins visible que lorsque les individus devaient se soumettre à un ordre politique ou religieux.

Comment concevoir à la fois la contingence radicale de notre existence, le sentiment de déréliction qui s’ensuit de notre appartenance à un monde que nous n’avons pas choisi et qui est abîmé par un modèle de développement destructeur sur le plan environnemental et social, et l’affirmation de notre liberté ? Celle-ci est transcendance, mouvement de dépassement vers le monde et vers les autres. Elle signifie qu’il est possible de réorienter le devenir et de refuser les pratiques allant à l’encontre des valeurs qui confèrent un sens à nos créations, à nos institutions, au choix que nous avons fait de vivre en démocratie, de chérir la liberté et l’égalité. À quelles conditions le projet d’émancipation individuelle et collective associé à l’existentialisme peut-il représenter un contrepoids aux tendances régressives de la société et offrir les moyens de résister aux courants réactionnaires qui se répandent dans toutes les démocraties ? Pourrait-il ouvrir un horizon d’espérance et conduire à un changement de modèle de développement ?

Les guerres et la crainte d’événements extrêmes dus au réchauffement climatique alimentent la peur de l’avenir et réactivent notre angoisse de mort. Comment éviter que cette angoisse ne s’inverse en un déni de la mort encourageant la fuite en avant, le présentisme, l’addiction à la consommation, la mégalomanie ainsi que le culte de chefs faisant miroiter un destin national grandiose et défendant des idéologies haineuses ? Peut-on apaiser la terreur d’un être conscient d’être fini, l’aider à grandir et favoriser l’émergence d’une société plus mature, où l’acceptation par chacun de ses limites va de pair avec la reconnaissance de sa responsabilité et la capacité à coopérer pour trouver des solutions adaptées aux

problèmes globaux auxquels nous sommes confrontés ? La difficulté est d’autant plus grande que notre responsabilité est aujourd’hui hyperbolique. En effet, notre survie dépend de décisions radicales à prendre sans tarder, mais nos choix débordent le temps présent et affectent les autres espèces ainsi que les êtres qui vivent loin de nous, et nous ne pouvons même pas nous représenter le nombre de vivants que nos modes de vie peuvent détruire ou blesser.

Si l’existentialisme est inséparable de l’affirmation de l’unité de l’humanité et si l’horizon de l’écologie est le monde, et pas seulement la Terre ou le globe, puisqu’elle vise une autre manière de vivre et de se rapporter aux autres, humains et autres qu’humains, cela signifie qu’il importe de rendre justice à la diversité des formes de vie et des cultures. L’universalisme et le cosmopolitisme inhérents à l’existentialisme doivent surmonter les critiques que la pensée décoloniale, les féministes et les animalistes adressent à celles et ceux qui invoquent trop facilement un « nous » en gommant les discriminations et les injustices dont certaines communautés et certains êtres sont victimes.

Incertitude, sentiment d’absurdité face à un modèle de développement aberrant, révolte contre des pratiques qui menacent notre survie et celle des autres espèces, inquiétude face à l’émergence de technologies pouvant nous frapper d’obsolescence, désir d’authenticité, refus d’obéir aux injonctions à produire et à consommer, révolte contre les gouvernements qui écrasent toute revendication de justice : toutes ces raisons soulignent la pertinence de l’existentialisme et nous poussent à explorer les ressources qu’il offre pour penser et agir dans le monde actuel. Quant à l’écologie, elle contraint l’existentialisme à se réinventer. Cette réinvention forme le projet de ce livre.

Cependant, pour pouvoir parler d’existentialisme écologique, il ne suffit pas de prendre en compte l’interdépendance entre les espèces ni de dénoncer, en plus de l’exploitation de l’humain par l’humain, de l’esclavagisme et du colonialisme, la prédation exercée à l’endroit de la nature et la réification des autres vivants. Il importe aussi de dégager des structures de l’existence qui renouvellent notre appréhension de la condition humaine, inscrivent l’écologie en son sein, et

dépassent les dualismes nature/civilisation, technique/culture. Or la plupart des penseurs de l’écologie ne suivent pas la méthode phénoménologique dont est issu l’existentialisme. De plus, ils s’attachent surtout à décrire la condition terrestre de l’humain. En prenant en compte la communauté des Terriens, ils dépassent assurément l’anthropocentrisme des premiers existentialistes. Mais ce décentrement est insuffisant. Notre hypothèse est que si nous ne parvenons pas encore à définir les conditions permettant de défendre le respect du vivant, l’égalité des cultures, la paix et la démocratie, c’est parce que notre existentialisme est seulement terrestre, et que son ontologie est celle des corps solides.

Comme l’écrit Luce Irigaray à propos de la philosophie de Heidegger, la rigidité de la terre demeure la métaphore fondamentale à partir de laquelle s’est élaborée la métaphysique occidentale. On peut ajouter que la pensée écologique ne se départ pas non plus de cet imaginaire. L’identité, même quand elle est élargie et que les frontières entre les vivants sont plus poreuses, est toujours pensée en référence à un point par rapport auquel les choses existent, commencent et finissent. Le corps rigide reste le modèle pour tous les existants, et la nature ou le milieu de vie sont pensés comme une terre ferme, comme un sol commun qui serait stable. Ce sol fixe où sont posés des corps rigides sert de cadre normatif à la pensée. Il encourage une certaine territorialité et un découpage du monde qui est propice à l’installation de frontières. Il conduit à assigner une place figée aux êtres, à les ranger sous des catégories, et favorise la compétition et l’exacerbation des conflits, notamment quand les ressources se raréfient.

Cette ontologie solide n’aide pas à partager les richesses de la planète ni à s’orienter dans un monde qui n’est plus le monde stable où tout tourne autour de l’humain. Nous proposons de considérer la condition humaine à la lumière de l’élément aquatique et la terre à partir de la mer, le décentrement radical du regard qui s’ensuit de cette ontologie marine permettant de dégager de nouveaux existentiaux et de penser notre condition sous un jour nouveau.

Condition terrestre et coexistentialisme

S’il n’y a pas à proprement parler d’existentialisme écologique répondant aux critères mentionnés ci-dessus, l’expression se rencontre néanmoins chez certains auteurs. On la trouve, par exemple, chez l’anthropologue Deborah Bird Rose. Estimant que la prise en compte des risques écologiques exige l’acceptation de notre appartenance à une communauté biotique, elle se réclame de certaines figures centrales de l’existentialisme, en particulier de Levinas, tout en insistant plus que ce dernier sur l’interdépendance entre les êtres humains et les autres vivants. Elle montre quels enseignements il est possible de retirer des représentations, des croyances et des coutumes des Aborigènes d’Australie, notamment en ce qui concerne le rapport à la nature, aux autres vivants et à la mort. Ses écrits ont une ambition universelle puisqu’elle souhaite que la sagesse des Aborigènes soit reconnue comme une source d’inspiration essentielle pour les humanités environnementales. Mais son approche n’est pas phénoménologique : elle part d’une communauté particulière, de ses pratiques et de ses mythes, afin de comprendre ce que serait une « fabrique du monde qui tienne compte de l’ensemble des espèces […] et enrichisse la vie des autres ». Ce qui, dans sa démarche, se rapproche de l’existentialisme tient à son rejet des totalités et donc des ontologies englobantes, qui sont incapables de rendre compte de la pluralité des formes de vie et de culture et que l’état actuel des connaissances scientifiques ont rendues obsolètes. Toutefois, son travail relève davantage d’une sagesse de notre habitation de la Terre et de la coexistence entre les êtres, que de l’existentialisme écologique.