Style et savoirs situés féministes. Conf. de Marie-Jeanne Zenetti (Séminaire Politiques du style, Sorbonne & Univ. Paris Cité)

Les épistémologies féministes du standpoint et des savoirs situés ont, depuis la fin des années 1980, articulé la politique des savoirs et le projet de redéfinition de l’objectivité scientifique aux choix linguistiques, stylistiques et énonciatifs dans lesquels ces savoirs s’énoncent. Pour beaucoup de chercheuses et théoriciennes, faire de la science en féministe passe donc aussi par des choix d’ordre stylistique : refusant les conventions de la prose académique, les écrits théoriques de Donna Haraway sont ainsi marqués par un recours massif à l’ironie et à la métaphore.

Dans le cadre du séminaire « Politiques du style », Marie-Jeanne Zenetti interrogera la manière dont les épistémologies du positionnement féministe et des savoirs situés se manifestent et s’élaborent dans la langue et en discours. Il s’agira ensuite de tenter de dégager, à partir d’un corpus littéraire, un ensemble de traits (marques de réflexivité, explicitation de la situation énonciative, variation des points de vue…) cohérents avec les épistémologies du positionnement, son hypothèse étant que la réflexion sur le caractère situé des savoirs s’élabore non seulement dans les discours des sciences humaines et sociales, mais aussi en marge de celles-ci, et notamment dans les discours artistiques.