Style des auteurs, style des œuvres ? Séminaire "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée" (Paris Sorbonne)

Deuxième séance du séminaire de recherche "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée"

L'argumentaire général du séminaire est disponible ici.

6 décembre 2024 - 16h-18h

Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente, salle D223, Paris.

—

Style des auteurs, style des œuvres ?

Stéphane Bikialo (Université de Poitiers, FoReLLIS) - "Le style, c’est l’œuvre."

A partir d’œuvres (verbales ou iconotextuelles) qui se caractérisent par une utilisation massive de « documents » attestés (témoignages, lettres, essais scientifiques, informations journalistiques, je me propose d’interroger à la fois le style de ces œuvres et ce qu’elles nous disent de la notion même de style (principalement au niveau des rapport entre texte et image et discours littéraire et discours ordinaire).

Je m'appuierai principalement sur des BD dites de reportage ou documentaires (par exemple Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny-Le Callet, Algues vertes d'Inès Léraud et Pierre Van Hove et Très chers élus d'Elodie Guéguen, Sylvain Tronchet et Erwann Terrier) et sur des récits ou romans relevant de la littérature dite de terrain (par exemple Arno Bertina, Ceux qui trop supportent, Sophie Divry, Cinq mains coupées, Nathalie Quintane, Les Enfants vont bien).

Stéphane Bikialo est professeur de linguistique et de littérature françaises et francophones contemporaines à l’Université de Poitiers, directeur des collections Ces récits qui viennent et Bruits de langues (L’Ire des marges), co-fondateur du festival littéraire « Bruits de langues » (https://www.bruitsdelangues.fr/).

Il enseigne et écrit dans les domaines de l'édition et de la vie littéraire (Editions Verticales 1997-2017 : éditer et écrire debout (dir. avec A. Adler, K. Germoni et C. Narjoux), Classiques Garnier, 2022), de l'analyse du discours politique (Au nom du réalisme. Usage(s) politique(s) d’un mot d’ordre, avec J. Rault, éditions Utopia, 2018) et surtout de l’analyse critique des discours littéraires et de la linguistique de l'énonciation, en particulier sur les œuvres de Bernard Noël (préface à La Comédie intime, P.O.L, 2015), Lydie Salvayre (direction de Lydie Salvayre chez Classiques Garnier, 2021), Leslie Kaplan, Jean-Charles Massera, François Beaune, Marie Cosnay (Marie Cosnay : travers les frontières / accueillir les récits (dir.), L’ire des marges, 2022), Arno Bertina, Catherine Dorion, Martine Delvaux, Olivia Rosenthal, etc. Il a fait paraître récemment François Beaune, pour une littérature brute (dir.), L’ire des marges, 2023 et P.O.L futur, ancien, actuel (dir. avec M. Heck et D. Rabaté), Les Presses du réel, 2023.

David Pinho Barros (Universidade do Porto / Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa) - "La ligne claire : un style passe-partout ?"

Cette conférence propose d’avancer quelques hypothèses de réponse à la question posée par son titre. C’est-à-dire, de comprendre la portée étendue des projets de narration et de représentation que la ligne claire a servi, et continue à servir, en bande dessinée. Mais aussi de réfléchir sur les implications de ce style au-delà de cet art, interrogeant la ligne claire à propos de ses inclinaisons transmédiatiques et essayant de saisir sa persistante malléabilité.

David Pinho Barros (Porto, 1986) est professeur, chercheur et curateur dans les domaines de la littérature, du cinéma et de la bande dessinée. Il a une licence en Langues et Littératures Modernes par l’Université de Porto, un master en Sciences de la Communication par l’Université Nouvelle de Lisbonne, un doctorat en Littérature par la KU Leuven et un doctorat en Études Littéraires, Culturelles et Interartistiques par l’Université de Porto, avec une thèse élaborée en cotutelle entre les deux institutions. Depuis 2008, il a travaillé en programmation et production d’événements cinématographiques au Portugal, en Belgique, au Royaume Uni et au Brésil, et donné des cours d’histoire et analyse du cinéma et de la bande dessinée à l’Alliance Française, à l’Université de Porto, à l’Université du Minho, à l’Université Nouvelle de Lisbonne et à l’Université catholique portugaise. Il est chercheur à l’Institut de Littérature Comparée Margarida Losa, et, depuis 2021, maître de conférences à la Faculté des Lettres de l’Université de Porto. Entre autres publications dédiées au cinéma et à la bande dessinée, il est l’auteur de la monographie The Clear Line in Comics and Cinema: A Transmedial Approach, publiée chez Leuven University Press.

—

