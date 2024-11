La langue dans/de Ernaux : comprendre, traduire, (ré)écrire (II) (Orléans)

« Tout ce qui touche au langage est dans mon souvenir motif de rancœur et de chicanes douloureuses, bien plus que l’argent » écrit Annie Ernaux dans La Place (1984). Dans les récits d’Ernaux, la langue est le symbole du passage d’un monde social à un autre, mais aussi ce que crée l’autrice, l’outil avec lequel elle choisit de représenter le monde.

Cette deuxième conférence participative se propose de revenir sur la place de la langue dans/de Annie Ernaux (retour sur la première conférence participative : https://www.fabula.org/actualites/122680/la-langue-dans-de-ernaux-comprendre-traduire-re-ecrire.html ) Elle est ouverte à toutes et à tous, et se déroulera le 26 février 2024 de 18h30 à 20h30 à la médiathèque d'Orléans (1 Pl. Gambetta, 45043 Orléans)

Elle s'attachera à la question de la traduction de la célèbre "écriture plate", théorisée par Annie Ernaux dès La Place (« Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L’écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j’utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles ») et reprise dans son discours de réception du prix Nobel en 2022 (« J’ai adopté, à partir de mon quatrième livre, une écriture neutre, objective, “plate” en ce sens qu’elle ne comportait ni métaphores ni signes d’émotion »).

L'atelier se déroulera en trois temps :

-Une explication de la notion d'"écriture plate" par Laélia Véron: histoire de l'expression, pertinence politique et stylistique de la construction d'une langue de transfuge entre langue littéraire (dominante) et langue populaire (dominée), mais aussi retour sur les limites de cette théorisation de l'écriture qui est aussi une "ficiton stylistique" (cf article de Clara Cini et Laélia Véron "L’écriture plate n’existe pas. Annie Ernaux : entre hyperconscience sociolinguistique et illusion stylistique" Publication à venir dans la revue Contextes ; émission sur France Culture sur ce sujet https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/questions-du-soir-l-idee/l-ecriture-plate-selon-laelia-veron-et-clara-cini-7036229 )

-Une présentation et une analyse des enjeux de traduction de cette "écriture plate" en plusieurs langues: en japonais (avec Mayumi Shimosakai), en anglais (avec Alice Ray), en espagnol (avec Marcos Eymar), en grec ancien (avec Pierre-Alain Caltot, qui tentera de proposer une traduction-réécriture)

-Un atelier de traduction/écriture/réécriture animé par Marcos Eymar, Alice Ray, Mayumi Shimosakai et Pierre-Alain Caltot (aucune connaissance linguistique spécifique n’est requise).

—

Projet organisé dans le cadre du projet Transilangue par Laélia Véron et Biagio Ursi (Université d’Orléans).

Ouvert à toutes et à tous, sans inscription. La conférence-atelier aura lieu au MOBE (Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement) d'Orléans, le 22/10, de 18h à 19h30.