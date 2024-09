La langue dans/de Ernaux : comprendre, traduire, (ré)écrire (Orléans)

« Tout ce qui touche au langage est dans mon souvenir motif de rancœur et de chicanes douloureuses, bien plus que l’argent » écrit Annie Ernaux dans La Place (1984). Dans les récits d’Ernaux, la langue est le symbole du passage d’un monde social à un autre, mais aussi ce que crée l’autrice, l’outil avec lequel elle choisit de représenter le monde.

Cette conférence participative se propose de revenir sur la place de la langue dans/de Annie Ernaux. Elle se divisera en trois temps

-Une explication de certains extraits de La Place qui illustrent des concepts socio-linguistiques (comme l’insécurité linguistique)

-Une présentation et une analyse des enjeux de traduction de ces extraits en plusieurs langues (anglais, allemand, espagnol…) et sur plusieurs supports (traduction graphique) : comment traduire des spécificités linguistiques qui sont aussi des spécificités sociales et culturelles ?

-Un atelier de traduction créative/graphique : à vous de traduire et de (ré)écrire ! (aucune connaissance linguistique spécifique n’est requise)

Organisé dans le cadre du projet Transilangue par Laélia Véron (Université d’Orléans). Avec :

Cécile Chapon (Université de Tours)

Geneviève Guetemme (Université d’Orléans)

Elise Hugueny-Léger (University of St Andrews)

Sebastian Türk (Université d'Orléans).