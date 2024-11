L’œuvre de Montaigne dans les espaces germanophones : les Essais et la Theologia naturalis en transferts, XVIe-XXIe siècles (littérature, théologie, philosophie, droit, politique) (Münster)

Premier colloque franco-allemand consacré à Montaigne en Allemagne, XVIe-XXIe siècles. Cofinancement par le Cluster d'excellence "Religion und Politik" (Universität Münster) et la Société des Amies et Amis de Montaigne. Les interventions donneront lieu à une publication en langue française dans le Bulletin de la SIAAM (2026) et à une publication en langue allemande.

Jeudi, 21 novembre

09:00. Karin Westerwelle (Münster) und Elsa Kammerer (Paris): Begrüßung und Einleitung. Accueil et introduction.

09:30–10:30 . Martin Lange (Münster): „Ein so schönes Buch hat er geschriben in Frantzösischer Sprach…“. Zirkulation und Rezeption der Essais im Heiligen Römischen Reich bis ca. 1700.

10:30–11:30. Jean Balsamo (Reims): Entre éloge et blâme : le discours portant sur Montaigne et les Essais dans la culture allemande à l’époque baroque (1613-1689).

12:00–13:00. Wolfgang Adam (Osnabrück): Extraits d’Essais. Le Sommaire des Essais par Christoph Kormart (1689).

14:00–15:00. Elisabeth Rothmund (Paris): Sapiens Galliae : Montaigne dans l’œuvre pédagogique de Thomas Lansius au Collegium Illustre de Tübingen.

15:00–16:00. Christian Schärf (Hildesheim): Montaignes Postkarte. Zur imagologischen Rezeption des Freien Geistes seit Goethe.

17:00–18:00. Visite de l'exposition „Körper. Kult. Religion.“

Vendredi 22 novembre

09:00–10:00. Olav Krämer (Osnabrück): Montaigne in der deutschen Philosophie und Geistesgeschichte zwischen 1900 und 1940.

10:00–11:00 Uhr. Martina Wagner-Egelhaaf (Münster): Im Turm. Montaigne bei Stefan Zweig, Thomas Bernhard und Nils Minkmar.

11:30–12:30. Anselm Schubert (Erlangen-Nürnberg): Vom Atheismus zum Skeptizismus. Montaigne und die Theologie in Deutschland. Eine Spurensuche.

13:30–14:30. John O‘Brien (Durham): Prolégomènes à un dossier énigmatique : les Essais en latin.

14:30–15:00. Schlusswort. Conclusions.