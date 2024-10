Camille Riquier (dir), Jean-Louis Chrétien et la philosophie

L’œuvre patiemment bâtie par Jean-Louis Chrétien (1952-2019) s’élève désormais de toute sa hauteur et ressemble à « cette majestueuse cathédrale de paroles » à laquelle l’auteur comparait le commentaire intégral des Psaumes par saint Augustin. Vaste méditation sur la parole, elle fut à l’écoute de toutes les humanités parlantes dont elle a accueilli harmonieusement en elle les innombrables voix. Le présent volume lui rend hommage et interroge le rapport complexe que Jean-Louis Chrétien entretient avec la philosophie, dont il ne cessa d’éprouver les limites en travaillant à ses frontières (avec l’art, la littérature et la théologie).

Le livre contient :

‒ Cinq textes inédits de l’auteur et une recension d’Art et existence d’Henri Maldiney.

‒ Trois entretiens donnés à l’occasion de la sortie de ses livres.

‒ Plusieurs portraits et hommages qui lui furent rendus dans la presse.

‒ Quatre lettres inédites de Michel Henry.

‒ Les contributions de : T. Aït Kaci, O. Boulnois, P. Carrique, E. Cattin, C. Chalier, M. G. Elizalde, E. Falque, M. Fœssel, J. de Gramont, J. Greisch, Ph. Grosos, F. Hadjadj, J. Laurent, A. Macé, J.-L. Marion, S. Perbal, C. Riquier, A. de Saxcé et P. Slama.

