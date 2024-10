"C'est la matière qui pense". Leçon inaugurale de Marcello Vitali-Rosati à la chaire d'excellence normande en édition numérique

La chaire d’excellence en édition numérique de l’Université de Rouen, financée par la Région Normandie et occupée par le Professeur Marcello Vitali-Rosati, vise à repenser les formes de production, de diffusion et de légitimation de la connaissance en sciences humaines à l’ère du numérique.

Le lancement officiel de la Chaire aura lieu le mercredi 23 octobre, à l'Université de Rouen, campus de Mont-Saint-Aignan (Maison de l'Université, place Emile Blondel, 76 130 Mont-Saint-Aignan), à partir de 13h30. Il sera possible d'y assister en présence à la Maison de l'Université, mais aussi en ligne (https://webtv.univ-rouen.fr/lives/en-direct-de-la-maison-de-luniversite/)

Courriel: ceen@listes.univ-rouen.fr

Carnet de la chaire: https://ceen.hypotheses.org/

—

Programme

13h30 – Accueil, par Michaël Sinatra (Université de Montréal) et Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie)

13h45 – « Une chaire d’excellence en édition numérique en Normandie : pourquoi et pour quoi faire ? », par Tony Gheeraert et Marcello Vitali-Rosati

14h00 – « La collection “Arion” aux PURH : l’édition savante autrement », par Hélène Hôte (CÉRÉdI), Anaïs Lebreton (PURH) et Anaïs Monchy (PURH)

14h15 – « Le moteur de recherche de la musicologie numérique : MusicaSearch », par Joann Élart (Univ. Rouen, GRHis/CÉRÉdI, HN Musica2)

14h30 – « Héroïdes numériques », par Sandra Provini (Université de Rouen Normandie/IUF)

14h45 – « Site Musset », par Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie)

15h00 – « Correspondance de Juliette Drouet », par Florence Naugrette (Sorbonne Université)

Pause

16h-17h - Leçon inaugurale

« C’est la matière qui pense : textes, édition, formats et la production de l’humain »



par Marcello Vitali-Rosati,

titulaire de la chaire d'excellence normande en édition numérique