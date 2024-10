L'oralité mise en scène dans la bande dessinée francophone : approches linguistiques et regards didactiques (Poitiers)

La mise en scène de l’oral occupe une place centrale dans la bande dessinée : les dialogues des personnages ne se limitent pas à être simplement (re)présentés visuellement à travers l’utilisation de bulles ; ils sont également souvent enrichis de caractéristiques typiquement orales (élisions, interjections …).

La bande dessinée représente aussi un outil pédagogique polyvalent qui, en intégrant la diversité linguistique et culturelle de la francophonie, contribue à une approche plus complète et authentique de l’apprentissage du français langue étrangère.

