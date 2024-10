Rouvrir le temps (Lausanne)

Dans le cadre des Écotopiales, le festival des imaginaires écologiques qui tient sa première édition sur le campus de l'Université de Lausanne les 1er & 2 novembre 2024, une première journée vient faire la part belle à la recherche , pour explorer les multiples manières dont les récits et les imaginaires façonnent notre relation à la nature, au non-humains et au monde.

Le matin, trois conférences qui abordent ces enjeux dans l’histoire de l’art, de la littérature, de l’histoire et de la philosophie environnementale.

L’après-midi fait place à quatre tables rondes, qui abordent les imaginaires et les récits écologiques au prisme de l’économie, des sciences sociales, de la littérature ou encore de la santé.

Programme élaboré par le Conseil scientifique des Écotopiales : Prof. Agnieszka Soltysik Monnet (Lettres), Prof. Jérôme Meizoz (Lettres), Dre. Mireille Berton (MER Lettres), Prof. Laurence Kaufmann (SSP), Dr. Gérald Hess (MER FGSE), Bénédicte Brunet (Directrice de La Grange UNIL), Patrick Gyger (Directeur du pôle muséal Plateforme 10) et Alain Kaufmann (Directeur du ColLaboratoire). Nous les remercions chaleureusement pour leurs conseils et leur engagement.

Université de Lausanne, Vortex, Salle Nucléo

08h30 – 13h45

« Rouvrir le temps »

Introduction à la journée



Colin Pahlisch, Coordinateur de l’Observatoire des récits et imaginaires de l’Anthropocène (ORIA),

Centre de compétences en durabilité (CCD, UNIL)

Nelly Niwa, directrice du Centre de compétences en durabilité

Benoît Frund, Vice-recteur Transition écologique et Campus UNIL

Valérie Cossy, Vice-doyenne durabilité, faculté des Lettres

09h15 – 10h00

Le diable et la muraille : écrire l’histoire de l’art d’hier et dessiner des mondes pour aujourd’hui

Prof. Jan Blanc, Histoire de l’art moderne (Lettres, UNIL)

10h05 – 10h50

Écoblanchiment du roman ? La littérature environnementale entre opportunité et opportunisme

Prof. Pierre Schoentjes, Littérature française (Lettres, Université de Gand, Belgique

10h50 – 11h20

Pause café

11h20 – 12h10

L’imaginaire écologique est un projet politique ! Histoire des zones d’ombre de l’imaginaire écologique de la préhistoire à nos jours

Dre. Valérie Chansigaud, Histoire des sciences et de l’environnement (CNRS, et Université Paris Cité, France)

12h15 – 13h45

Repas convivial gratuit et végétarien pour les étudiant·es. Préparé par l’association Le Castor Freegan

Animations surprises et ludiques

Organisées par l’Association des étudiant·es en Lettres (AEL, UNIL) et Le Cabanon (UNIL).

Les tables rondes

UNIL, Amphimax, 413

14h00 – 18h45

14h00 – 14h10

Introduction à l’après-midi



Colin Pahlisch, Coordinateur de l’Observatoire des récits et imaginaires de l’Anthropocène (ORIA, UNIL)

Erica Mazerolle-Castillo (HUB UNIL)

14h15 – 15h10

Du GIEC à la science-fiction : construire le récit de la post-croissance

Prof. Stéphanie Missonier (HEC, UNIL)

Prof. Julia Steinberger (FGSE, UNIL)

Dr. Marc Atallah (MER, Lettres, UNIL)

Sabrina Tacchini (AD, SSP, UNIL)



Modération : Jean-André Davy-Guidicelli (CCD, UNIL)

15h15 – 16h10

Raconter la nature : échos du passé, visions du futur

Prof. Agnieszka Soltysik Monnet (Lettres, UNIL)

Dre. Leticia Ding (MA, Lettres, UNIL)

Prof. Simona Boscani Leoni (Lettres, UNIL)

Dr. Olivier Thévenaz (MER, Lettres, UNIL)



Modération : Dre. Hélène Cordier (Lettres, UNIL)

16h45 – 17h40

Santé et durabilité : quels imaginaires pour un système de soins « terrestre »

Prof. Valérie d’Acremont (Médecin épidémiologiste, FBM, UNIL)

Prof. Dominique Kunz Westerhoff (Lettres, UNIL)

Prof. Grégoire Zimmermann (SSP, UNIL)



Modération : Dre. Sarah Koller (CCD, UNIL)

17h45 – 18h45

« Tous dans le même bateau ? » Les défis sociaux et politiques des imaginaires du futur

Prof. Laurence Kaufmann (SSP, UNIL)

Cannelle Fourdrinier, Militante écoféministe queer et anticolonialiste (à confirmer)

Dre. Lucile Quéré (SSP, UNIL)

Dre. Clémence Demay (Avocate stagiaire, FDCA, UNIL)



Modération : Célia De Pietro (AD, SSP, UNIL).