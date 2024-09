Publier et diffuser les sciences humaines et sociales : quelles pratiques dans l’édition universitaire contemporaine ? Dix ans de la revue Hybrid (BnF, Paris)

En 2024, Hybrid, revue des arts et des médiations humaines, fête ses 10 ans !



Pour cette occasion, l'école universitaire de recherche ArTeC et les Presses universitaires de Vincennes organisent une demi-journée de rencontres afin d'évoquer les nouveaux enjeux qui entourent les publications scientifiques et célébrer les numéros parus cette année.

Les métiers environnant les publications scientifiques en sciences humaines et sociales connaissent une vive évolution avec la montée en puissance des nouvelles technologies. Avec le tout numérique, l'ouverture de la science et les logiciels d'intelligence artificielle, le monde des publications, de la rédaction des manuscrits à la diffusion des ouvrages, est sensiblement impacté et compose avec de nouveaux enjeux. Des nouvelles manières d'écrire, traduire, éditer, publier, archiver, diffuser qui amènent à se questionner sur l'écriture ou la traduction assistée par un logiciel IA, sur les plateformes d'édition collaboratives, sur la gestion et valorisation des données, sur la propriété intellectuelle avec une licence favorisant l'open access, entre autres.

La revue Hybrid explore depuis 2014 la relation entre les technologies numériques et les pratiques artistiques et littéraires, ainsi que les pratiques de recherche transformées par le numérique. Pour célébrer ses 10 ans, nous (ArTeC et les Presses univ. de Vincennes) avions envie de donner la parole à celles et ceux qui font partie de la chaîne éditoriale des revues de SHS ou qui étudient ces changements (et ont notamment écrit pour Hybrid). Ce sera aussi l'occasion de célébrer les numéros parus cette année.

—

Programmation

14 h – Ouvertures

> Alexandra Saemmer, co-directrice scientifique d'Hybrid

> Damien de Blic, directeur des Presses univ. de Vincennes

> à venir, chargé de mission Données de la recherche et Science ouverte à l'université Paris 8

14 h 35 – "L'humain et l'automatique dans la traduction des sciences humaines et sociales"

> Katharine Throssell, traductrice, affiliée à Sciences Po Bordeaux

15 h 10 – "Les nouvelles pratiques participatives de publications ; entre logiques contributives, institutionnelles et mercantiles"

> Olivier Thuillas, université Paris-Nanterre

15 h 45 : "(Re ?)positionnement des bibliothèques dans l'écosystème des publications en SHS à l'aune des nouvelles technologies"

> Cécile Obligi, bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

16 h 15 – Pause

16 h 30 – Diffuser la science ouverte

> Cédric Gaultier, Open Edition Journals

17 h – Table ronde "La fabrique d'un numéro de revue : quel est le rôle d'un·e directeur·rice de numéro ?"

> Intervenant·es : Allan Deneuville, MCF université de Bordeaux-Montaigne & à venir

> Médiateur : Damien de Blic, directeur des PUV

18 h – Lancement Hybrid 12 "Vies et vitalités des mèmes : naissance et renaissance des mèmes"

> Laurence Allard, Fabrizio Defilippi & Gabriele Stera, co-directeur·rices du numéro.

Lire la revue : https://journals.openedition.org/hybrid/