"Échange collaboratif autour de l’organisation de manifestations scientifiques". 5e atelier des doctorant·e·s & jeunes chercheurs·euses de la SFLGC, en ligne)

La Société Française de Littérature Générale et Comparée propose des ateliers en visio-conférence qui visent à accompagner des doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s dans leur(s) approche(s) thématique et méthodologique de la recherche en littérature comparée. Ces ateliers s’appuient sur le partage d’expériences, sur l’exposition de travaux de recherche et sur la discussion de difficultés méthodologiques.

Le prochain atelier, intitulé « Échange collaboratif autour de l’organisation de manifestations scientifiques », se tiendra le mercredi 9 octobre 2024, entre 17h et 19h. Il sera l’occasion de réfléchir ensemble aux différentes actions à mettre en place, en tant que jeune chercheur·euse, pour organiser des séminaires, des journées d’études et des colloques. De la délimitation du sujet à la publication des actes en passant par l’élaboration du budget prévisionnel et du programme, les étapes sont nombreuses pour mener à bien ce type de projet. Nous ferons le point sur toutes les moments clés (avant, pendant, après) et nous partagerons nos expériences, nos succès mais aussi les difficultés rencontrées. Ensemble, nous créerons un guide collaboratif qui sera diffusé sur le site de l’atelier.

Aucune préparation n’est nécessaire. Pour participer, merci d’envoyer un e-mail à atelierdocto@sflgc.org avant le 8 octobre 2024 afin de recevoir le lien de la visio-conférence. Pour faciliter les échanges et permettre à tous et à toutes d’exprimer ses idées, le nombre de places est limité.

En espérant vous voir nombreux·euses,

Alix Borgomano, Ashvini Chandrakumar, Oriane Chevalier, Margaux Gérard, Solenne Guyot et Nina Roussel

avec le soutien d’Élodie Coutier et de Sylvie Humbert-Mougin dans le cadre de la SFLGC.