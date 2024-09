Inventions critiques. Séminaire du centre E.CRI.RE (Grenoble)

Si l’essai a une longue histoire, l’époque contemporaine connaît un renouvellement des pratiques critiques et théoriques : déplacement ludique, lecture hypothétique, exercice d’étrangeté, fragmentation de la notation, les écritures critiques inventent de nouveaux chemins, n’hésitant pas à frayer avec la fiction et à s’aventurer elle-même du côté de l’écriture littéraire. Les frontières entre littérature et savoir critique se font poreuses et invitent à des circulations et des détournements. Ce sont ces nouveaux usages de l’invention critique que le séminaire voudrait analyser cette année.

Les séances ont lieu le mercredi après-midi, de 13h30 à 15h30, dans le bâtiment de la MaCI. Un lien zoom permet de suivre le séminaire à distance.

25 septembre : Introduction du séminaire

"Parcours et pratique de Jean-Pierre Richard : la construction d’une posture de critique" Zoé Perrier (Paris 3)

27 novembre "Orange Export Ltd : le minimalisme en poésie" Lénaig Cariou (UGA/Paris 8)

"D’une rive l’autre : transgression des tracés méditerranéens dans les cinémas de Ghassan Salhab et Tariq Teguia" Célia Jerjini (UGA)

29 janvier "La mer allée avec le soleil - Vers un nouveau cinéma de poésie" Franck Smith

19 mars "Pour une critique superficielle" Emmanuel Bouju (Paris 3)

9 avril "Un tournant créatif des études littéraires ? La création critique, ses publics et ses problèmes" Adrien Chassain (Paris 8)

7 mai "Fictions autothéoriques" Nancy Murzilli (Paris 8).