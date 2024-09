Le temps et les temps dans les textes (Journée CUSO, Lausanne)

École doctorale de littérature française CUSO

Le temps et les temps dans les textes

Organisateurs

Timon Jahn (timon.jahn@unil.ch) Joël Zufferey (joel.zufferey@unil.ch)

L'objectif de cette journée est de réfléchir à la mise en texte du temps et des temps. Les temps verbaux sont naturellement susceptibles de structurer la temporalité textuelle. Depuis Aristote, le verbe est considéré comme «un mot qui signifie avec le temps» (Arnauld & Lancelot 1660). D'autres éléments, comme les adverbes ou les noms, peuvent également référer au temps, et cela souvent de façon beaucoup plus explicite ou précise (Weinrich 1973, Ducrot 1995). L'appréhension d'un texte elle-même se déroule nécessairement dans le temps. On constate ainsi que le temps dans les textes s'articule à divers niveaux. Dans le cadre de ce programme doctoral, un intérêt particulier sera accordé aux lieux de tension entre temps grammatical et temps référentiel, entre le système des marqueurs temporels et leur articulation en discours, entre le temps du texte et le temps de l'histoire, etc. Toutes les perspectives seront valorisées et bienvenues: narratologique, esthétique, stylistique, linguistique… Présentation d'un conférencier (60 min.) suivie d'une discussion (30 min.) Quatre ou cinq présentations de doctorant.es suivront.

Programme

Vendredi 13 septembre 2024



8h50-9h00 Accueil

9h00-10h00 Małgorzata Nowakowska (Université KEN de Cracovie) : « Interférence entre aspect lexical et grammatical »

10h00-10h20 Discussion

10h20-10h50 Pause

10h50-11h20 Timon Jahn (Unil) : « Des valeurs aspectuo-temporelles du tiret et des guillemets dans le marquage du discours direct »

11h20-11h50 Guillaume Stern (Unil) : « L'indexicalité du présent : apports d'une perspective interactionnelle »

11h50-12h10 Discussion

14h00-14h30 Arthur Brügger (Unil) : « Raconter en je et au présent. La narration simultanée, un problème insoluble ? »

14h30-15h00 Diane Kalms (Unil) : « Le pluriel indéterminé comme mise en tension de l'aspect et du mode de procès »

15h00-15h20 Discussion

15h20-15h40 Pause

15h40-16h10 Tristan Bornoz (Unil) : « Les temps verbaux dans les réécritures du Médecin de campagne »

16h10-16h30 Discussion et clôture