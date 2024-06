Jean-Rodolphe Turlin, Didier Willis et al., On Cartography, Maps & Locations in Middle-Earth

Dans la lignée de On some stars, flowers & places in Middle-earth paru en novembre 2023, l’association à but non lucratif « Le Dragon de Brume » poursuit son projet de promotion de la recherche française sur J.R.R. Tolkien à l’international, avec la perspective de contribuer à sa diffusion auprès des connaisseurs et amateurs éclairés à travers le monde.

Le présent recueil propose une sélection d’essais traduits en anglais, à l’occasion actualisés et augmentés pour tenir compte des publications récentes. En complément, quelques nouveautés viennent lui donner une cohérence propre, au-delà d’être un simple recueil de traductions.

Cette sélection thématique d’articles permet aux lecteurs de se plonger dans la cartographie de la Terre du Milieu. Quelle est l’histoire de la carte emblématique du Comté des Hobbits ? Où se trouvait Númenor, et quels indices une ancienne carte anglo-saxonne peut-elle fournir ? Que dire du Beleriand englouti, des Demeures des Nains, ou des mers de Rhûn et Helcar ? Et si la Terre du Milieu représente une Europe fictive, à quoi ressemblerait-elle sur une carte du monde réel ?

En plus de sa publication sous forme imprimée, ce second recueil — comme le précédent — est également entièrement accessible en version numérique (PDF) sur le site de l’association, en libre accès (open access).

On peut aussi feuilleter librement le volume sur Calaméo…

Sommaire

Piot, Irwin — (illustrations de couverture)

Turlin, J.-R. — On the cartography of the Shire (p. 7–74) [traduction révisée et augmentée de « Une cartographie pour la Comté » in Tolkien, le façonnement d'un monde, vol. 2, Le Dragon de Brume, 2014, p. 231–270]

Willis, D. — On Númenor and the Cottoniana (p. 75–93) [traduction de « Númenor et la Cottoniana — Enquête sur une île en forme d’étoile à cinq branches » in Tolkien, le façonnement d'un monde, vol. 2, Le Dragon de Brume, 2014, p. 141–154 ; ré-ed. augmentée de l’essai paru dans L’Arc et le Heaume, no 3, Tolkiendil, 2012]

Willis, D. — On Tolkien and the Cotton library (p. 95–99) [traduction de l’appendice à l’essai précédent paru dans L’Arc et le Heaume, no 3, Tolkiendil, 2012]

Willis, D. — On assembling maps from Beleriand to Rhûn (p. 100–139) [traduction de « Du Beleriand aux confins de Rhûn — Collages et reconstructions cartographiques » in Tolkien, le façonnement d'un monde, vol. 2, Le Dragon de Brume, 2014, p. 197–230; rév. avec appareil de notes enrichi]

Lefèvre, A. — On imagination and visualization (p. 140–144) [traduction de « Imagination & visualisation » in Fées, navigateurs & autres miscellanées en Terre du Milieu, Le Dragon de Brume, 2017, p. 65–68]

Willis, D. — On the geolocation of Middle-earth (p. 145–156) [Note inédite en complément d’une carte diffusée en 2015]

On the authors & contributors (p. 157)

Supplementary material (p. 158–162, illus.)