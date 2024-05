Narrations afrodescendantes. Le Portugal et la France en dialogue, autour des oeuvres de Telma Tvon et de Fatima Daas (Bologne)

Dans le cadre du projet BIP (Blended Intensive Program) "Narrations afrodescendantes. Le Portugal et la France en dialogue", les étudiant.e.s et les professeur.e.s des trois universités concernées - (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Sorbonne Paris Nord et Universidade de Lisboa - vont se réunir à Bologne pendant une semaine (6-10 mai 2024) et elles/ils vont accueillir les deux écrivaines dont les oeuvres sont au coeur de leurs réflexions depuis quelques mois: Telma Tvon (Um preto muito português, 2017) et Fatima Daas (La Petite Dernière, 2017).

Plusieurs activités et rencontres sont prévues, ouvertes au public, tant dans les locaux de l'Université de Bologne que dans l'espace de la ville.

Découvrir sur Fabule détail du programme…