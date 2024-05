Dante en Belgique francophone : de la traduction aux transcréations sémiotiques (Mons)

L'Université de Mons (FTI-EII, Service d’études italiennes), en collaboration avec l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles (Faculté de traduction et interprétation Marie Haps) et l’Université de Florence (Dép. FORLILPSI), avec la participation du projet DHAF (pôles de Paris, de Rennes et de Grenoble)

Mercredi 15 mai

8h30 Accueil

9h15 Mots de bienvenue

Marc Labie, 1er Vice-Recteur au Développement économique, social et culturel & aux affaires étudiantes de l’UMONS

Anne Staquet, Présidente de l’Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage (IRSTL) de l’UMONS

Juan Jiménez-Salcedo, Co-président du Centre de recherche TELL de la FTI-EII, et représentant du Bureau de l'Institut de recherche pour le développement Sociétal et Territorial (Soci&ter) de l’UMONS

Catherine Gravet, Vice-Doyenne à la recherche de la FTI-EII de l’UMONS

Laurence Pieropan (UMONS), Laurent Béghin (UCLouvain) et Fernando Funari (Université de Florence), Comité organisateur

Conférence plénière

Présidente de séance : Laurence Pieropan

09h45 Philippe Guérin, Université Sorbonne Nouvelle et ANR DHAF, Aperçus sur le Dante français, ses ruissellements karstiques et sa « nouvelle vie » aujourd'hui. Avec une introduction sur Albert Counson « grand précurseur du projet DHAF » (« Dante d’Hier à Aujourd’hui en France »)

10h45 pause

Jalons traductifs et réception au XXe siècle

Président de séance : Fernando Funari

11h00 Giuliano Rossi, Université de Milan, Le positionnement des traductions belges francophones de la Commedia dans la tradition du Dante en langue française

11h30 Béatrice Costa et Laurence Pieropan, UMONS, Ce que fait le discours et non ce que disent les mots. La traduction de Pierre Poirier de la Commedia

12h00 Rosario Gennaro, Université d’Anvers, À son image. Ungaretti interprète Dante à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique

12h30 Discussion

12h45 : Pause déjeuner

Figures de « l’au-delà » et un traducteur inattendu : J.-Ph. Toussaint

Président de séance : Giuliano Rossi

14h00 Patrick Vassart, Université de Mons - Université libre de Bruxelles, Figures respectives de l’au-delà chez Homère, Virgile et Dante

14h30 Fernando Funari, Université de Florence, Jean-Philippe Toussaint, traducteur de Dante

15h00 Serena Malatesta, Université de Padoue, Au-delà de la traduction : la perspective exégétique dans l’Enfer de Jean-Philippe Toussaint

15h30 Thea Rimini, Université de Liège, Jean-Philippe Toussaint et Dante, un dialogue infini

16h00 Discussion

18h00 Inauguration de l’exposition « Dante et la Divine Comédie en Belgique francophone : livres précieux, traductions et imaginaires », à la Maison Losseau.

Exposition organisée par le Service d’études italiennes (SEI) en collaboration avec le MUMONS et le Service Archives et Collections de l’UMONS (commissaires d’exposition : Laurence Pieropan, Laurent Béghin, Fernando Funari). Adresse : Rue de Nimy, 37-39, 7000 Mons.

https://www.maisonlosseau.be/event/expo-dante-et-la-divine-comedie-en-belgique-francophone-livres-precieux-traductions-et-imaginaires/

Jeudi 16 mai

8h30 Accueil

Conférence plénière

Président de séance : Laurent Béghin

9h00 Paola Allegretti, Società Dantesca Italiana (Florence), La Commedia entre 1321 et 1322 : le livre de Dante et les manuscrits de la Commedia au XIVe siècle

Jalons réceptifs, traductifs et exégétiques de la Commedia depuis le XVIe siècle

Président de séance : Claudio Gigante

10h00 Adrien Dupont, Archiviste communal (Ath), De la Divine Comédie au Verbe d’Yvain. Où Nostradamus dit du Dante sans qu’il n’en sût rien

10h30 Hélène Miesse et Renaud Adam, Université de Liège, Présences de Dante à Liège (XVIe-XXIe siècles)

11h00 Discussion et pause

11h30 Verena Stockebrand, Université libre de Bruxelles, L’Enfer entre ombre et lumière : le traducteur face à Dante

12h00 Laurent Béghin, UCLouvain, Robert O.J. Van Nuffel, prisonnier de guerre : une Lectura Dantis dans un Oflag

12h30 Discussion

12h45 Pause déjeuner

Transcréations théâtrales aux XXe-XXIe siècles

Président de séance : Juan Jiménez-Salcedo

14h00 Vincent Radermecker, Archives et Musée de la littérature, Dante au « purgatoire » dans le théâtre francophone belge

14h30 Clément Papachristou, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, étudiant.e.s de l'ESACT (Conservatoire de Liège) et artistes du CREAHM, La Divine Comédie : en-jeu pour un théâtre inclusif

15h00 Discussion

15h30 : Atelier de traduction avec Jean-Pierre Pisetta (ISTI-Université libre de Bruxelles)

Pour les étudiant.e.s en traduction de l’UMONS et de l’UCL

16h30 : Visite guidée de Mons

19h30 : Dîner de gala

Vendredi 17 mai

8h30 : Accueil

Intertextualité dans les lettres belges, cryptage et décryptage

Présidente de séance : Béatrice Costa

9h00 Catherine Gravet, Université de Mons, La Divine Comédie et le Cercle de Colpach

9h30 Katherine Rondou, Haute École Condorcet, Université Libre de Bruxelles, Université de

Mons, Françoise de Rimini chez Jacques Tournier, Michel Tirouflet et Véa Varèse

10h00 David Pierson, Dante, Béatrice et l’abbaye d’Orval

10h30 Discussion et pause

Transcréations iconographiques

Président de séance : Patrick Vassart

11h00 Denis Laoureux, Université libre de Bruxelles, Dans les yeux du peintre Henry de Groux

11h30 Marie Ducoulombier, Université libre de Bruxelles, La Divine Comédie : un pré-texte pour

les artistes contemporains ?

12h00 Discussion

12h30 Pause déjeuner

Réception vidéoludique et didactisation de la Commedia

Président de séance : Damien Hansen

14h00 Alexis Hassler, Université de Nice, De Dante à Dante’s inferno, pérégrinations

transmédiatiques de la Divine Comédie

14h30 François-Xavier Surinx, Université de Liège, Juge-t-on l’œuvre à l’aune de sa source ?

Évaluation et classification générique de Dante’s Inferno dans le discours des joueurs

15h00 Susanna Corrieri, Expert, Écoles européennes, et Alessandra Moretti, Université de Mons,

L’enseignement de Dante dans les écoles européennes

15h30 Discussion

16h00 Discussion finale