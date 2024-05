Literatur & Psychiatrie revisited, 1920–1970. Momente gegenseitiger Beobachtung | Moments d'observation mutuelle (Berlin)

Colloque franco-allemand

Les interactions tendues entre la littérature et la psychiatrie dans les espaces germanophone et francophone ont déjà fait l’objet de recherches approfondies pour le Long XIXe siècle : les conflits de compétences et les transferts de méthodes entre la discipline psychiatrique encore jeune et les « belles lettres » ont été au centre de l’attention, tout comme l’écriture de l’un au sujet de l’autre, avec des écrivains célèbres faisant l’objet de pathographies et des asiles d’aliénés servant de décors de roman.

Le colloque se consacrera à la persistance de cette relation après « l’âge d’or de l’aliénisme » (Castel 1977) en examinant des moments d’observation et de description mutuelles qui se déroulent entre l’apparition des avant-gardes et l’apogée de l’antipsychiatrie européenne : Comment le rapport de pouvoir entre psychiatrie et littérature évolue-t-il au cours de l’esthétisation croissante du regard porté sur les « écrits des fous » dans les premières décennies du XXe siècle ? Quelles stratégies narratives des écrivain·e·s comme Léon Schwarz-Abrys ou Louis Wolfson développent-ils pour représenter le quotidien dans les hôpitaux psychiatriques ou l’expérience subjective de la maladie mentale ? Quel est le rôle d’acteur·rice·s tel·le·s qu’Alfred Döblin, Frantz Fanon ou Unica Zürn qui, en tant que médecins ou patient·e·s, servent d’intermédiaires entre les deux sphères ? Comment les techniques de notation psychiatriques et les modes d’écriture des récits de cas évoluent-ils au cours des changements de paradigme épistémologiques au sein de la discipline psychiatrique et comment sont-ils adaptés ou contrecarrés dans les textes littéraires ? Comment la fonction de la narration dans le processus thérapeutique évolue-t-elle ?

Faudra-t-il adapter les catégories d’analyse littéraire et d’histoire des savoirs qui ont fait leurs preuves dans l’étude du XIXe siècle lorsqu’il s’agit d’explorer les relations entre l’écriture littéraire et le savoir psychopathologique qui se sont développées après « l’âge d’or de l’aliénisme », dans le contexte des bouleversements poétologiques et épistémologiques survenus depuis l’entre-deux-guerres ?

Programme

Mercredi, 15 mai

13:00

Arrivée

13:30–14.00

Introduction (Marie Guthmüller & Chiara Sartor)

14:00–15:00

Discours d’ouverture (Juan Rigoli, Université de Genève) : Frontières et passages entre littérature et psychiatrie, du XIXe au XXe siècle

15:00–15:30

Pause-café

Panel I : Poétologies des savoirs de la psyché

Présidence : Marie Guthmüller (Humboldt-Universität zu Berlin)

15:30–16:15

Alexandra Bacopoulos-Viau (Weill Cornell Medicine) : Les rêves de Pierre Naville, ou Le surréalisme au-delà de l’inconscient

16:15–17:00

Yvonne Wübben (Charité Berlin / Ruhr-Universität Bochum) : Pathologien des Schreibens: Robert Musil und die Individualpsychologie

17:00–17:30

Pause-café

17:30–18:15

Armin Schäfer (Ruhr-Universität Bochum) : Eifersucht: Psychopathologische Modellierung und literarische Schreibweise

Jeudi, 16 mai

Panel II : Psychiatres écrivains et lecteurs

Présidence : Chiara Sartor (Humboldt-Universität zu Berlin)

09:00–09:45

Joana Masó (Universitat de Barcelona) : Pour une autre histoire de l’avant-garde : Tosquelles, lecteur de la littérature de la fin du monde chez Nerval

09:45–10:30

Elena Vogman & Marlon Miguel (Bauhaus-Universität Weimar): Poetics of the Lived Experience : Frantz Fanon’s Theatre Plays

10:30–11:00

Pause-café

Panel III : Patient·e·s écrivants et leurs parcours

Présidence : Raphaël Koenig (University of Connecticut)

11:00–11:45

Anouck Cape (Paris) : Marguerite Anzieu et Léona Delcourt, destins parallèles

11:45–12:30

Chiara Sartor (Humboldt-Universität zu Berlin) : Scènes d’écriture à l‘hôpital psychiatrique : Jeanne Tripier, Sylvain Lecocq, Henri Bessaud

12:30–14:00

Pause-déjeuner

Panel IV : Psychiatrie et auto(patho)biographie

Présidence : Anouck Cape (Paris)

14:00–14:45

Ulrike Vedder (Humboldt-Universität zu Berlin) : Mikrologische Blicke : Unica Zürns Schreiben und Zeichnen

14:45–15:30

Marie Guthmüller (Humboldt-Universität zu Berlin) : Errer / marcher à travers les institutions totales ? Gentil chapon touche du bois de Léon Schwarz-Abrys

15:30–16:00

Pause-café

Panel V : Psychiatrie et justice

Présidence : Sandra Janßen (IFK Vienne / Universität Erfurt)

16:00–16:45

Maddalena Casarini (Humboldt-Universität zu Berlin): "Sie sind überhaupt nur eine Einundfünfzigerin": Die Debatte zur Zurechnungsfähigkeit in Gabriele Tergits Gerichtsfeuilletons

16:45–17:30

Hubert Thüring (Universität Basel) : Administrativjustiz und Psychiatrie bei Carl Albert Loosli und Mariella Mehr

Vendredi, 17 mai

Panel VI : Couples médecin-patient

Présidence : Maddalena Casarini (Humboldt-Universität zu Berlin)

09:00–09:45

Aude Fauvel (Université de Lausanne) & Jon Monnard (Berlin) : Le psychiatre et son double : le dialogue ambigu d’Oscar Forel et de Francis Scott Fitzgerald

09:45–10:30

Maximilian Gilleßen (Berlin) : Le cas Martial : Pierre Janet, Raymond Roussel et l’inconscient de la langue

10:30–11:00

Pause-café

Panel VII : Langage, politique, psyché

Présidence : Alexandra Bacopoulos-Viau (Weill Cornell Medicine)

11:00–11:45

Sandra Janßen (IFK Vienne / Universität Erfurt) : Psychiatrie und Totalitarismus : Goffman, Bettelheim, Blanchot

11:45–12:30

Raphaël Koenig (University of Connecticut) : Schizology? Deleuze’s Foreword to Louis Wolfson’s Le Schizo et les langues

12:30–13:00

Discussion finale

Organisation:

Marie Guthmüller & Chiara Sartor

Lieu:

Humboldt-Universität zu Berlin, bâtiment principal (Unter den Linden 6)

Salle 1066e

Nous vous prions de vous inscrire avant le 14 mai 2024 auprès de Chiara Sartor (chiara.sartor@hu-berlin.de).