Temps lointains (Champs-sur-Marne)

Temps lointains

Journée d’étude organisée par

Tristan Tailhades (LISAA – Université Gustave Eiffel) et Sarah Mallah (LISAA – Université Gustave Eiffel)

Jeudi 13 juin 2024

À l’Université Gustave Eiffel

Université Gustave Eiffel, La Centrif’, salle 007 (bâtiment Ada Lovelace)

2 rue Alfred Nobel – 77420 Champs-sur-Marne

—

Cette journée d’étude, organisée dans le cadre du programme « Jeunes chercheurs » de l’Université Gustave Eiffel, vise à explorer le thème du temps long, que ce soit dans le passé ou dans le futur, du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Elle portera aussi bien sur les enjeux de narration et de mise en récit que sur les questions de représentation du temps.

Programme

9h50 : Sarah Mallah (Université Gustave Eiffel) et Tristan Tailhades (Université Gustave Eiffel), présentation générale de la journée

10h : Claire Barel-Moisan (CNRS), intervention d’introduction

Temps historiques, temps mythiques : littérature et images

10h30 : Lucien Derainne (Université Jean Monnet de Saint-Étienne) : « La méthode de Zadig et ses temps lointains »

11h15 : Emmanuel Boldrini (Université Paris Est Créteil) : « Temps et image fixe. Peinture d'histoire du vivant et de la Terre au XIXe siècle »

Politique et genre dans les temps futurs : littérature et cinéma

13h15 : Manon Barret (Université de Lorraine) : « Relire l'Anthropocène à l'aune des crises et mutations des fictions écoféministes »

14h : Emmanuelle Stock (Université de Rouen) : « Le temps subjectif à l'épreuve du temps collectif et de l'autorité politique dans Never Let Me Go (2010), film réalisé par Mark Romanek et adapté du roman de Kazuo Ishiguro »

Quand la littérature joue avec le temps

15h15 : Tristan Tailhades (Université Gustave Eiffel) : « Temps perdus : les ellipses temporelles dans les littératures du temps géologique »

16h : Sarah Mallah (Université Gustave Eiffel) : « Machine à remonter, simuler, déformer le temps : le cas de Luna 174 de Clara Duarte ».