La quenouille, la gogane et le Ramsar. Cultures et imaginaires des milieux humides (Angers)

Les milieux humides, où vivent humains, quenouilles, goganes et des milliers d’autres espèces végétales et animales, sont riches et fragiles à la fois. Ils ont fait l’objet d’usages multiples et souvent concurrents, dont la conséquence est aujourd’hui que ces milieux sont les premières victimes des dérèglements globaux de notre planète. Ce colloque s’intéressera plus spécifiquement aux végétaux des milieux humides dans un esprit de rencontre entre des cultures et des imaginaires. Le colloque se tourne vers ces perceptions culturelles, pour mieux mesurer le rôle qu’elles ont joué et qu’elles pourraient à l’avenir avoir dans le rapport que les populations et les individus entretiennent et construisent avec ces milieux. Autour de ces milieux humides, ce qu’on voudrait mettre à jour, c’est tout l’univers culturel et imaginaire qui les a entourés au fil des siècles, univers dont les traces sont pour les unes encore présentes dans la mémoire des hommes mais dont les autres sont parfois oubliées.

Ce colloque est organisé par l’Axe 3 « Cultures du végétal et de l’environnement » de la Structure fédérative de recherche Confluences en Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’Université d’Angers, les laboratoires de recherche UMR ESO, 3L.AM et TEMOS, en partenariat et avec le soutien financier de : Université d’Angers, Service Culture de l’Université d’Angers, Groupe GRIVE, programme « Reconnecter avec le végétal et l’environnement » (UQAM-CRSH, Canada), la Maison des Sciences Humaines Ange Guépin, Le Mans Université et Angers-Loire-Métropole.

Programme du colloque

Mardi 14 mai (Maison de la Recherche Germaine Tillion, 5 bis boulevard Lavoisier, 49 000 Angers )

9h Accueil et introduction par Aude Nuscia Taïbi

9h30 - 12h30 Temporalités et mutations

- Rachel Bouvet (Université du Québec à Montréal) et Vincent Maire (Université du Québec à Trois-Rivières), Temporalité et imprévisibilité du lac St-Pierre

- Aziz Ballouche (Université d’Angers, ESO), Hamady Bocoum (Musée des civilisations Noires, Dakar), Awa Niang Fall (Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Le moyen terme du temps long. Quelles articulations des échelles de temps sociétés/environnements d’une zone humide sahélienne ? (Lac de Guiers, Sénégal)

- Louise Couëffe (Université d’Avignon, Centre Norbert Elias), Herboriser en milieux humides. L’émergence de nouveaux imaginaires et pratiques botaniques dans l’Ouest de la France (XIXe siècle)

- Aquiles Simoes (Universidade Federal do Pará, Núcleo do Meio Ambiente), Otávio do Canto (Universidade Federal do Pará, Núcleo do Meio Ambiente), François Laurent (Le Mans Université, ESO), Les várzeas amazoniennes : usages traditionnels des ressources naturelles et mutations contemporaines

- Morgane Robert (SCOP SaluTerre, ENSAP Bordeaux), De l'usage domestique des plantes dans les ravines du bas versant ouest de l'île de La Réunion : une évolution du rapport entre société, ressources naturelles et paysage végétal.

14h - 15h30 Agir sur les représentations

- Sylvie Miaux (Université du Québec à Trois-Rivières), Javier Escamilla (Piliers verts), Vincent Maire (UQTR), Marylie Trudel (UQTR), Louise Laigroz (UQTR) et Frédérique Bourdua (UQTR), Science citoyenne, littérature et art : des ingrédients nécessaires à une meilleure connaissance et protection des milieux humides (le cas du boisé de la rivière Millette

- Claire Cazajous-Augé (Université Toulouse 2 – Jean Jaurès), Du marais au texte : le travail de la référence dans The Wild Marsh (Rick Bass) et Fen, Bog and Swamp (Annie Proulx)

- Marc Bernardot (Aix-Marseille Université), « (Don’t) Drain The Swamp ». Représentations politiques et esthétiques des milieux humides

- Daniel Finch-Race (Università di Bologna), Relire la géographie des milieux humides avec Corbière, Gautier et Rollinat

- David Montembault (Institut Agro Angers, ESO), La journée mondiale des zones humides : un concentré d’images pour un nouvel imaginaire

- Fabienne Cavaillé (Université Toulouse 2 – Jean Jaurès), Défendre un milieu humide dans un procès fictif. Expérience pédagogique à l’université

18h Remise des prix du concours d’écriture Récits et imaginaires des milieux humides

—

Mercredi 15 mai

(Cheffes et Le Qu4tre, 4 allée François Mitterrand, 49100 Angers)

9h - 12h Cheffes. Balade dans les Basses Vallées Angevines. Visite du projet de circuit pédagogique autour du Piron (Cheffes) avec Jacques Blondet, 1er adjoint mairie de Cheffes. Observations botaniques, ornithologiques, échanges sur les questions de gestion et d’aménagement des milieux humides, intermèdes musicaux et artistiques. Lecture de textes autour des milieux humides

Après-midi au Qu4tre (Espace culturel Université d’Angers, Saint Serge)

14h - 16h Table ronde « regards croisés sur les milieux humides dans les BVA, en France, au Brésil, au Canada. Pratiques, représentations, contraintes ». Animée par Céline Barthon (Géographe, France) avec Arnaud Delajartre (Droit de l’environnement, France), Otávio do Canto (Géographe, Brésil), Vincent Maire (Biologiste, Canada), Sylvie Miaux (Géographe, Canada), Jacques Blondet (Elu Cheffes, France).

17h - 21h

Vernissage de l'exposition des aquarelles et dessins d'Emmanuel Ruben

Performance peinture et musique « la note bleue » Cathy Pupin et Loïc Debaert

Projection du Film « Keɗoɗaa maayo / Ecoute le fleuve » de Marie Lorin et Franck Guillemain (59,31mn). Échange avec la réalisatrice M. Lorin

—

Jeudi 16 mai (MRGT, Belle Beille)

9h - 10h30 Représentations et Imaginaires

- Marinella Termite (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Les « belles envahissantes » dans l’écriture marécageuse : entre Sylvie Germain et Céline Curiol

- Anne-Rachel Hermetet (Université d’Angers, 3L.AM), Terre d’acque : représentations et imaginaire des rizières dans la vallée du Pô

- François Sagot (Université de Gand, Université de la Sorbonne Nouvelle), S'approcher des marais via l'œuvre poétique de René Guy Cadou

- Frédérique Spill (Université de Picardie Jules Verne), Fécondité de l’imaginaire du bayou dans In the Electric Mist with the Confederate Dead de James Lee Burke (1993)

- Xiaolu Tang (Université d’Angers), Métaphores et mythes : La Rivière Jiao chez Mo Yan

- Clarisse Pinchon (Université de Picardie Jules Verne, CERCLL), Les justifications de l'existence des marais dans la pensée finaliste de Bernardin de Saint-Pierre

14h - 15h30 Faire avec, faire contre

- Léa Paly (Université d’Angers, ESO), Faire avec le risque fluvial : enjeux contemporains de l’adaptation d’une société fluviale au risque inondation

- Margot Dentan (Paris 1), Faire avec, faire contre l'eutrophisation des zones humides : le cas de la gestion des communautés végétales dans les lagunes méditerranéennes françaises

- Sidia Diaouma Badiane (Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Le végétal et ses perceptions dans les Niayes de Dakar

- Hervé Davodeau (Institut Agro Angers, ESO), « Les secrets de Ramsar » : le vélo pour réenchanter la zone humide

- David Paquette-Bélanger (Université du Québec à Montréal), Réécrire la batture : le scirpe d’Amérique et le marais intertidal à la Réserve de faune d’Ajoaste-Cap-Tourmente

Conclusions : Cristiana Oghină-Pavie et Isabelle Trivisani-Moreau

—

Comité d'organisation :

Rachel Bouvet (UQAM), François Laurent (Le Mans Université), Cristiana Oghină-Pavie (Université d'Angers), Aude Nuscia Taïbi (Université d'Angers), Isabelle Trivisani-Moreau (Université d'Angers)

Comité scientifique :

Aurélie Davranche, Otavio Do Canto, Anne-Rachel Hermetet, Béné Meillon, Sylvie Miaux, Stéphanie Posthumus, Bertrand Sajaloli