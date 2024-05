Littératures et mondialisation. 44e Congrès de la SFLGC (Clermont-Ferrand)

Programme du 44e Congrès de la SFLGC : Littératures et mondialisation

Université Clermont Auvergne, 4-7 juin 2024

Lieux du Congrès

- Matinée du 4 juin : Amphithéâtre Agnès Varda, UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines, 29 bd. Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand

- Après-midi du 4 juin puis 5, 6 et 7 juin : Maison des Sciences de l’Homme, 4 rue Ledru, 63000 Clermont-Ferrand

Mardi 4 juin

Matin

(Amphithéâtre Agnès Varda, UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines, 29 boulevard Gergovia)

9h15

Accueil des participants

10h00

Prélude musical

Ouverture du colloque :

M. Karim Benmiloud, Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand ;

M. Mathias Bernard, Président de l’Université Clermont Auvergne ;

Mme Bénédicte Mathios, Directrice du CELIS ;

M. Yvan Daniel, Président de la SFLGC

11h00

Conférence inaugurale de M. William Marx, Collège de France :

Le peintre, le crabe et la littérature mondiale

Après-midi

(Maison des Sciences de l’Homme, 4 rue Ledru)

14h00-15h30 : sessions parallèles

Session 1 : Bibliothèques mondiales

(Modération : Tatiana Victoroff)

- Alexia Gassin, Université de Caen

La création d’une bibliothèque mondiale : un projet réalisable ?

- Laude Ngadi Maïssa, Université de Lausanne

Le « retour du monde » : esquisse d’un canon littéraire de la littérature-monde

- Hélène Martinelli, ENS de Lyon

Mondialiser le livre en images, théories et pratiques

***

Session 2 : Histoires littéraires au prisme de la mondialisation

(Modération : Chloé Chaudet)

- Guillaume Bridet, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Pour une histoire multiscalaire de la littérature française : les écrivains français à Mexico (1941-1948)

- Élise Duclos, Université Paris Nanterre / INALCO

Où est l’histoire mondiale de la littérature ? Quelques réflexions au sujet d’une histoire globale du roman

- Qingpeng He, ENS

Les frontières de l’histoire littéraire et son essence ethnique

***

Session 3 : Migrations et multiculturalisme

(Modération : Valérie Deshoulières)

- Martina Kopf, Université Johannes-Gutenberg, Mayence

Littérature mondiale et migration. Une comparaison des concepts récents

- Sarah Voke, Université Aix-Marseille

La littérature comparée : une discipline d’exilés

- Marilina Gianico, Université de Haute-Alsace

La « bibliothèque du monde » dans la classe : quelle littérature pour l’école multiculturelle ?

Pause

16h00-18h00 : ateliers et session parallèles

ATELIER 1 : Thalassopoétique. Mondialisation et maritimisation

(Modération : Isabelle de Vendeuvre)

- Cécile Chapon, Université de Tours

À partir d’un intraduisible : circulations mémorielles et poétiques au prisme de la Tidalectics

- Isabelle de Vendeuvre, ENS

Thalassopoétique : littératures nationales, littératures mondiales

- Roberto Casati, CNRS / EHESS

La cartographie du territoire du vide

- Odile Gannier, Université Côte d’Azur

Passer des lignes, écrire dans la marge : frontières maritimes, circulations et croisements

***

ATELIER 2 : Littérature générale ou littérature mondiale ?

(Modération : Marie Kondrat et Matilde Manara)

- Evelyn Dueck, Université de Genève

Littératures générales. Le terme et ses concepts depuis le XIXe siècle

- Enrica Zanin, Université de Strasbourg

À la recherche de la littérature générale

- Maéva Boris, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Le Parnasse est-il une catégorie (vraiment) générale ? Étude d’un transfert générique et culturel de la France au Brésil

- Lucie Garrigues,

Sorbonne Université

Réception et mondialisation : le cas de Heart of Darkness de Joseph Conrad

***

Session 4 : Perspectives transhistoriques

(Modération : Stefania Cubeddu-Proux)

- Nicolas Corréard, Université de Nantes

Un anticolonialisme de la Renaissance ? La critique de la politique impériale en Indes occidentales dans les dialogues espagnols du XVIe siècle

- Ruiyao Liu, Université Clermont Auvergne

À l’aube de la littérature mondiale : l’exemple de la diffusion du Sanguozhi yanyi en France

- Thomas Barège, Université Polytechnique Hauts-de-France

Représentations des mondialisations dans la fiction d’histoire transatlantique contemporaine

- Virginie Tellier, CY Cergy Paris Université

Que nous apprend le Djangar sur la littérature mondiale ?

Mercredi 5 juin

(Maison des Sciences de l’Homme, 4 rue Ledru)

8h45 : accueil

9h00-10h30 : atelier et sessions parallèles

ATELIER 3 : Hétérotopies fictionnelles

(Modération : Alex Demeulenaere)

- Stefania Cubeddu-Proux, Université Paris Nanterre

La voie des choses : fonction des objets dans un cadre hétérotopique chez Ken Bugul, Igiaba Scego et Kim Thúy

- Alex Demeulenaere, Université de Lorraine

Les hétérotopies mémorielles en littérature migrante francophone à l’exemple de Rodney St. Eloi, Assia Djebar et Leïla Slimani

- Juliane Tauchnitz, Université de Würzburg

Espaces littéraires, langagiers, culturels et religieux en mouvement chez Najat El Hachmi et Alice Zeniter

***

Session 5 : Glocalismes

(Modération : Jean-Marc Moura)

- Leena Eilittä,

Université d’Helsinki

Littérature mondiale et modernité viennoise

- Julie Brugier / Marie-Agathe Tilliette, Université Paris Nanterre / Université du Littoral Côte d’Opale

L’« orientalisme intérieur » : du transnational au régional

- Vanessa Franke, Bauhaus-Universität Weimar / Université Paris 8

L’horizon du global : les dimensions incarnées de la mondialisation dans la littérature contemporaine

***

Session 6 : Langues et littératures périphériques ?

(Modération : Gilles Couffignal)

- Xiaolu Tang, Université d’Angers

Les culturèmes régionaux de l’original à la traduction : Bons baisers de Lénine de Yan Lianke en traduction française

- Martin Carayol, INALCO

Mondialisation et mort de la langue d’écriture dans deux littératures en marge : étude comparée d’un roman occitan et d’un roman estonien

- Magali Tritto Moris, Université de Bourgogne Franche Comté / Université Toulouse Jean Jaurès

Voix poétiques, langues et territoires en France et en Espagne. Qu’est-ce qui peut rattacher aujourd’hui des locuteur-ices, lecteur-ices, auditeur-ices à des langues minoritaires (occitan, corse, catalan) ?

Pause

11h00-12h30 : sessions parallèles

Session 7 : Théâtres du monde

(Modération : Gaëlle Loisel)

- Hélène Beauchamp, Université Toulouse Jean Jaurès

Le théâtre d’agit-prop d’Est en Ouest : la propagande comme facteur de mondialisation littéraire ?

- Aurélien Bellucci, Université d’Harvard

Vers un théâtre populaire mondial

- Hans-Jürgen Lüsebrink, Université de la Sarre

Le théâtre de Robert Lepage, une littérature mondiale sur scène. Transferts, circulations et mobilités, du Dragon bleu (2011) au Projet Riopelle (2023)

***

Session 8 : Poésies mondialisées

(Modération : Yvan Daniel)

- Delphine Rumeau, Université Grenoble Alpes

« Salut au monde ! » : un poème étalon pour la poésie mondiale

- Franck Collin, Université des Antilles

Map of the New World : la poésie archipélique de Derek Walcott comme pensée engagée d’une littérature mondialisée

- Zhang Qiannan, Université Clermont Auvergne

François Cheng, poète mondialisé dans l’espace francophone

***

Session 9 : Repenser le cosmopolitisme

(Modération : Valérie Deshoulières)

- Marion Coste, CYU Cergy Paris Université

« Atlantique noir » et « musiques noires » dans la littérature : penser les circulations transatlantiques par la référence musicale

- Azyza Deiab, Université de la Sarre

« Renouer le fil de nos existences sans cesse rompu... » : Albert Memmi, écrivain cosmopolite ?

Déjeuner

14h15-18h00 : excursion au Puy de Dôme (sur inscription)

Jeudi 6 juin

(Maison des Sciences de l’Homme, 4 rue Ledru)

8h45 : accueil

9h00-10h30 : sessions parallèles

Session 10 : Avatars du « réalisme magique »

(Modération : Hubert Roland)

- Vanessa Besand, Université de Bourgogne Franche Comté

Le réalisme magique : une littérature mondialisée ?

- Marion Labourey, Sorbonne Université

Émerveillement et décentrement : comment les œuvres magico-réalistes nous invitent à penser la mondialisation

- Abdoulaye Imorou, Université du Ghana, Accra

Afro-fantasy. Littérature africaine ? Littérature mondiale ? Littérature mainstream ?

***

Session 11 : Repenser les relations

(Modération : Karl Zieger)

- Marie Bouchereau, Université Jean-Monnet Saint-Étienne

Empreinte, signe errant, et mise en relation : du processus d'individuation dans L'Empreinte à Crusoé (2013)

- Justine Feyereisen, Université de Gand

Du multivers au plurivers, une littérature mondiale décoloniale. Renouveler les imaginaires de la relation avec Ernst Bloch et Édouard Glissant

- Nicolas Aude, Sorbonne Université

Des confins au Tout-Monde : Yuri Andrukhovytch et Andrzej Stasiuk

***

Session 12 : Diffuser, valoriser

(Modération : Alain Montandon)

- Raphaël Luis, ENS de Lyon

Les trois mondialisations des littératures de genre : l’exemple de la réception critique de Robert L. Stevenson

- Rania Fathy, Université du Caire

Prix et mondialisation de la valeur littéraire

- Paolo Dias Fernandes, Université Clermont Auvergne

La numérisation, facteur et vecteur d’une mondialisation des littératures poétiques

Pause

11h00-12h00

Conférence plénière de Lucia Boldrini, Université de Londres, Goldsmiths College / présidente de l’AILC :

Familiar Ghosts: Transnational Stories, Unmaking the Nation, Remaking the World

(Modération : Anne Tomiche)

Déjeuner

14h00-15h30 : ateliers parallèles

ATELIER 4.1 : Questions du comparatisme, vues du Sud

(Modération : José Luis Jobim)

- José Luis Jobim, Université Fédérale Fluminense

En comparant le comparatisme : un point de vue du Sud

- François Weigel, Université Fédérale de Rio de Janeiro

La représentation urbaine dans des fictions du « Sud »

- Rogério Lima, Université de Brasília

Gilberto Freyre et la transculturation : appropriation et transformation de l'art européen en Amérique latine

***

ATELIER 5.1 : Le jardin au souffle du monde

(Modération : Jean-Louis Haquette)

- Isabelle Moreau-Trivisani, Université d’Angers

« Du Brésil aux Mascareignes » : cultiver au jardin dans le contexte colonial de la première modernité

- Jean-Louis Haquette, Université de Reims

Claquemurer l’univers ? Les paradoxes du jardin paysager au XVIIIe siècle

- Caroline Fischer, Université de Pau et des Pays de l’Adour

L’île aux Paons, un hortus conclusus et ses ouvertures vers le monde

***

ATELIER 6.1 : Écritures post-migrantes franco-allemandes

(Modération : Marina Ortrud Hertrampf et Fanny Platelle)

- Marina Ortrud Hertrampf, Université de Passau

La francophonie littéraire comme littérature-monde en français ou la lutte de Shumona Sinha pour une reconnaissance égalitaire

- Hubert Roland, UCLouvain

Les représentations de l’Allemagne et de la France comme composante d’une structure en chiasme dans la littérature postmigrante d’ascendance iranienne (Shida Bazyar, Maryam Madjidi)

Pause

16h00-17h00 : ateliers parallèles

ATELIER 4.2 : Questions du comparatisme, vues du Sud

(Modération : José Luis Jobim)

- Nabil Araújo, Université de l'État de Rio de Janeiro

National par traduction

- Christian Dutilleux, Université Fédérale Rurale de Rio de Janeiro

Vu du Brésil, le sud des auteurs noirs brésiliens et des auteurs africains de langue portugaise

***

ATELIER 5.2 : Le jardin au souffle du monde

(Modération : Jean-Louis Haquette)

- Anne-Rachel Hermetet, Université d’Angers

Les jardins de Marco Martella

- Bertrand Guest, Université d’Angers

Cosmopolitique du Muséum et du Jardin des Plantes : un lieu, des plurivers ?

***

ATELIER 6.2 : Écritures post-migrantes franco-allemandes

(Modération : Marina Ortrud Hertrampf et Fanny Platelle)

- Kirsten Von Hagen, Université de Gießen

Le regard sur la France dans l’œuvre d'Alice Zeniter

- Myriam Geiser, Université Grenoble Alpes

Dedans-dehors : postures translingues chez Polina Panassenko et Olga Grjasnowa

17h30-19h00

Réunion du Conseil d’Administration de la SFLGC

19h30

Banquet (sur inscription)

Vendredi 7 juin

(Maison des Sciences de l’Homme, 4 rue Ledru)

8h45 : accueil

9h00-10h30 : sessions parallèles

Session 13 : Voix communistes

(Modération : Philippe Mesnard)

- Victoria Pleuchot, Université d'Artois

Une littérature internationale à l’échelle locale : les communautés et réseaux littéraires ouvriers pendant l’entre-deux-guerres

- Oriane Chevalier, Université Clermont Auvergne

Des voix souterraines qui font du bruit. La poésie underground des régimes communistes peut-elle devenir world literature ?

- Noémie Cadeau, Université Jean-Monnet Saint-Étienne

Les réseaux communistes de l’Association des écrivains afro-asiatiques (1958-1991) : une autre histoire de la mondialisation littéraire

***

Session 14 : Décentrements, hybridations, créolisations

(Modération : Yolaine Parisot)

- Paule Faggianelli, Université Paris Nanterre

« The dreams of men, the seed of commonwealth, the germs of empires » : problématiques d’une énonciation métropolitaine dans les œuvres de Joseph Conrad et Jules Verne

- Mario Laarmann, Université de la Sarre

Benjamin aux Antilles. Conteur créole et narrateur romanesque chez Maryse Condé et Edwidge Danticat

- Florian Fraissard, Université Jean-Monnet Saint-Étienne

Genre et mondialité : lecture créole de la littérature gay contemporaine

Pause

11h00-12h00

Conférence plénière de Jean-Marc Moura, Université Paris Nanterre / Institut Universitaire de France :

La « littérature mondiale », stade suprême du comparatisme ?

(Modération : Claudine Le Blanc)

Déjeuner

14h00-15h30 : ateliers parallèles

ATELIER 7.1 : Les écrivains plurilingues et la traduction

(Modération : Olga Anokhina)

- Olga Anokhina (ITEM, CNRS/ENS)

Écriture plurilingue ou la création circulaire

- Anne-Laure Rigeade (UPEC/ITEM, CNRS/ENS)

Dire l’immigration, le cas de Nella Nobili

- Esa Christine Hartmann, Université de Strasbourg

Rainer Maria Rilke : la Weltliteratur au miroir du processus créateur

***

ATELIER 8.1 : La Weltliteratur improbable : quelle littérature « mondiale » pour un monde sans substance ?

(Modération : Didier Coste et Jean-Pierre Dubost)

- Didier Coste, Université Bordeaux Montaigne

L’Œuvre plurilingue ou en langues imaginées : une mondialité ultraminoritaire

- Tan-Ying Chou, Université Bordeaux Montaigne

Une littérature sans siège à l'ONU peut-elle être dans le monde ?

- Jean-Pierre Dubost, Université Clermont Auvergne

Cartographies mentales de la Weltliteratur à l’ère de la Mégapole

***

ATELIER 9.1 :

Faut-il franchir les murs de l’université ?

(Modération : Dionys Andriamahakajy)

- Dionys Andriamahakajy, Université Paris Est Créteil

Politiques transnationales : autoédition et traduction collective chez Cases Rebelles

- Marie-Pierre Harder, Université Lumière Lyon 2

Poétiques diasporiques de « ré-vision » et de « désorientation » de la « (ré)unification » nationale dans les écrits des afro-féministes allemandes

- Medrar Sallem-Âati, Université Jean-Monnet Saint-Étienne / Université de Tunis

« L’histoire se lit dans la rue. Géographie ouverte », mur-mur.e Colette Fellous

Pause

16h00-17h30 : ateliers parallèles

ATELIER 7.2 : Les écrivains plurilingues et la traduction

(Modération : Olga Anokhina)

- Adélaïde Mango, INALCO

Les écrivains-traducteurs japonais et la littérature mondiale : Yôko Tawada, Haruki Murakami et Kafka, entre traduction et réécriture

- Valentina Chepiga, Université de Strasbourg

Traduction des auteurs contem-porains russes : défis et difficultés

- Rubia Nara de Souza, Université d’Anvers

Entre l’Italie, la France et le Brésil : la poésie brésilienne traduite par Ungaretti

***

ATELIER 8.2 : La Weltliteratur improbable : quelle littérature « mondiale » pour un monde sans substance ?

(Modération : Didier Coste et Jean-Pierre Dubost)

- Claudine Le Blanc / Tristan Mauffrey, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Les mondes de la traduction

- Markus Messling, Université de la Sarre

La littérature post-globale et le problème de l’universel

***

ATELIER 9.2 : Faut-il franchir les murs de l’université ?

(Modération : Dionys Andriamahakajy)

- Lola Sinoimeri, Université Paris 8 / Sorbonne Université

Où est la langue natale ? Les cas de quatre autrices des diasporas balkaniques

- Juliette Stella, Université Paris Est Créteil

Littératures carcérales et « mondialité » : entrer dans le monde par effraction ?

17h30-18h00

Clôture du Congrès par Claire Lechevalier (Université de Caen), Vice-Présidente de la SFLGC, chargée de la Recherche