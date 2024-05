Les concepts de scène (INHA, Paris)

Journée d'étude

Les concepts de scène

Vendredi 31 mai 2024

INHA, Salle Vasari

2 rue Vivienne, 75002 Paris

Accès libre

—

Programme

MATIN

09h00 Introduction

Eliane Beaufils et comité d’organisation

09h15 La scène da dans la langue et dans le vivant

Claudine Ollivier. Modération : Océane Hurez

SESSION 1 SCÈNES DE L’INTERPELLATION

Modération : Jérôme Collet

10h00 Shimeh iro Nishikawa

Le rapport fusionnel entre la scène et le public dans le kabuki l’époque Edo

10h30 Océane Hurez

Conte et bèlè : les scènes diglossiques franco- créolophones caribéennes

11h00 Pause

11h15 Table ronde

Le cabaret «La Bouche», performer l’intime et le politique dans un lieu non-institutionnel

Bili Bellegarde et Grand Soir. Modération : Valentine Franc, Eva Smrekar, Jean-Baptiste Veyret-Logerias.

12h30 Pause déjeuner

APRÈS-MIDI

13h30 ATELIER

Création en espace public et futurs souhaitables : les manières de faire commun

avec le collectif Grand Dehors, Maryne Lanaro. Modération: Juliette Meulle.

15h00 Pause

15h15 Jacques Rancière avec Lionel Ruffel et Christa Blümlinger

Discussion : La pensée artistique au travail

16h15 Pause

SESSION 2 CORPS CONSTITUTIFS DE LA SCÈNE

Modération : Nathalie Adam

16h30 Lou-Andréa Désiré

Assister à l’apparition d’un personnage: la scène comme espace fictif de projection de l’aura de l’interprète dans la direction de casting de films,

17h00 Héla Fattoumi et Emmanuelle Le Cadre

L’entre l’autre ou ce qui se joue entre le corps dansant et l’objet sculptural dans le travail chorégraphique d’Héla Fattoumi et d’Eric Lamoureux

17h45 Conclusion de la journée, Alexandra Kokoreva