Directrices de conscience, théologiennes et prédicatrices en France au XVIIe s. (Udine, Italie)

Le séminaire, qui aura lieu à l'Université d'Udine (Italie) le 7 mai 2024 de 10 à 14 heures, s’inscrit au sein du Projet de relevant intérêt national (PRIN) « Bringing out an invisible female literary corpus: religious writing in the French-speaking world at the time of the Counter-reformation. Census and repertoire of a new corpus. Towards a reorganization of the canon in a gendered perspective » dirigé par Mme Alessandra Ferraro. Il sera consacré aux directrices de conscience, aux théologiennes et aux prédicatrices actives en France au XVIIe siècle.

—

Programme :

Alessandra FERRARO

Università degli Studi di Udine

Introduction aux travaux

—

Hélène MICHON

Université de Tours

Femmes et autorité

—

Chiara ROLLA

Università degli Studi di Genova

La Vie de la vénérable Mère Marie-Marguerite Balland, fondatrice du monastère de la Visitation de Modène et directrice de conscience de Maria Beatrice d’Este, reine d’Angleterre

—

Elena RAVERA

Università degli Studi di Udine

Jeanne-Marguerite de Montmorency, la Solitaire des Pyrénées : histoire véridique ou « supercherie littéraire » ?

—

Silvia BORASO

Università degli Studi di Genova

« Je vous recommande l’union par ensemble, la parfaite observance de vos Règles et la pauvreté Religieuse » : l’héritage de la mère Françoise-Marguerite Patin, première supérieure du monastère de la Visitation de Caen

—

Giada SILENZI

Università degli Studi di Udine

« Mourir effectivement au monde » : mortification et dépouillement de soi chez Jacqueline Pascal.