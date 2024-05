Clichés et stéréotypes. Langue, littérature, société (Lille)

Le séminaire "Clichés et stéréotypes", né dans l'UMR 8163 "Savoirs, Textes, Langage" de l'Université de Lille, se poursuit cette année avec deux demi-journées:

-le mercredi 22 mai (9h-12h) sera consacré aux rapports entre clichés, automatismes et intelligence artificielle.

-Le vendredi 31 mai (13h30-17h30) sera consacré aux rapports entre cliché et métaphore.

Ce séminaire est au croisement de la philosophie, de la linguistique et de la littérature, et privilégie les temps d'échanges et de discussions entre collègues de plusieurs disciplines.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…