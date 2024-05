Antoine de Montchrestien, une aventure tragique : textes et contextes. XXIe Colloque du Gruppo di studio sul Cinquecento francese (Vérone)

Organisé dans le cadre des activités du Gruppo di studio sul Cinquecento francese, du projet DHT – Projet d’Excellence DILLS 2023-2027 et du projet PRIN PNRR 2022 Revisiting and E-mapping Theatre Translations of Ancient and Modern Classics in 16th-century France, ce colloque est dédié à la mémoire d’Enea Balmas (1924-1994), éminent seiziémiste et fondateur, en 1986, du Gruppo di studio sul Cinquecento francese.

Ce colloque constitue l’occasion d’approfondir l’étude de la production littéraire du poète, dramaturge et économiste Antoine de Montchrestien, ainsi que d’élargir la connaissance du contexte politique et culturel de l’époque d’Henri IV dans lequel l’auteur de Falaise a vécu en tant qu’intellectuel, entrepreneur, homme politique et militaire engagé dans la cause huguenote. Une grande attention sera accordée à l’aventure humaine de Montchrestien, en particulier aux réseaux normands et anglais dans lesquels il évolua, qui seront reconstruits par l’analyse des éléments paratextuels de ses œuvres, permettant de retracer le réseau des imprimeurs, des dédicataires, des humanistes normands qui préfacèrent de leurs vers les recueils de tragédies. On explorera aussi la période de l’exil anglais, qui eut une influence décisive sur notre auteur, revenant en France en 1610 pour se consacrer à l’activité d’entrepreneur, avec l’ouverture d’un atelier de fabrication de « lancettes, cousteaux & autres instruments », mais aussi à la politique lorsqu’il fut nommé gouverneur de Châtillon-sur-Loire par le prince de Condé.

En même temps la carrière littéraire de l’auteur, qui se traduit par la publication de nombreux ouvrages, fera l’objet d’une étude approfondie : on analysera les différentes facettes de la production littéraire de Montchrestien, des premières compositions poétiques aux pièces de théâtre conçues entre les deux siècles, du poème Susane ou la chasteté, consacré à la Suzanne biblique et dédié à Suzanne Thézard que le dramaturge finira par épouser, au Traicté de l’économie politique (1615), dédié au roi de France, Louis XIII, et à sa mère, Marie de Médicis. Une attention particulière sera accordée au corpus théâtral tragique, notamment à la question philologique et à l’étude génétique des pièces de Montchrestien, qui présentent des variantes importantes d’une édition à l’autre et qui sont publiées dans des éditions collectives (1601-1603-1604), mais aussi dans des éditions séparées, comme la rare édition de L’Escossoise (Marie Stuard Reyne d’Escosse) de 1603.

Le colloque permettra en outre de réfléchir sur le sentiment religieux de notre auteur, dont la vie et la production littéraire présentent des ambiguïtés qui ont donné lieu à un débat critique encore ouvert. Les spécialistes mettront en lumière la dimension religieuse et spirituelle qui se dessine surtout dans les tragédies bibliques (Aman et David), mais aussi les choix thématiques qui caractérisent tout le “corpus Montchrestien”, les modèles littéraires, historiques et philosophiques de l’auteur, parmi lesquels s’imposent Sénèque, Robert Garnier et les poètes de la Pléiade, et les raisons qui le conduisirent à prendre les armes contre les troupes de Louis XIII et à terminer sa vie en combattant en faveur de la cause huguenote.

Le colloque prévoit enfin des séances consacrées aux traductions et aux éditions des textes théâtraux de la période concernée, notamment les traductions-imitations des Anciens, de l’Arioste et du Tasse et aux projets numériques autour du Théâtre français de la Renaissance (Melponum, DHT, BVTTR).