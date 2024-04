Littérature du management, management de la littérature (Paris)

Littérature du management, management de la littérature

Colloque organisé par

Charles Coustille (LISAA-Université Gustave-Eiffel) et Alexandre de Vitry (CELLF-Sorbonne Université)

13-14 juin 2024

À l’Université Gustave-Eiffel et à la Maison de la Poésie

Ce colloque, organisé en vue d’un numéro de la revue XXI/XX – Reconnaissances littéraires, vise à explorer la porosité des mondes du management et de la littérature au xxe et au xxie siècle. Il portera aussi bien sur les représentations littéraires du management, ou sur la contamination de la littérature par la langue et les pratiques managériales, que sur l’intégration de la littérature elle-même, sous différentes formes, aux sphères du management.

—

Jeudi 13 juin

Université Gustave-Eiffel, salle 3V071 (bâtiment Copernic)

Cité Descartes - 5, boulevard Descartes - 77420 Champs-sur-Marne

9h15 : Alexandre de Vitry (Sorbonne Université) et Charles Coustille (Université Gustave-Eiffel), présentation générale du colloque.

Du management en littérature

9h30 : Irène Langlet (Université Gustave-Eiffel) : « Littérature du management versus littérature du travail : Aubenas, Houellebecq, Mathieu »

10h : Luca Paltrinieri (Université de Rennes) : « Les naufrages du capital humain : Les grilles du paradis de Ottiero Ottieri et La question humaine de François Emmanuel »

11h : Laurent Baronian (Université Sorbonne Paris Nord) : « Travail et organisation du travail dans l'œuvre de Céline »

11h30 : Quentin Cauchin (Université Jean Moulin Lyon 3) : « Une fantaisie contemporaine : gesticulation comique et critique du management »

Le manager écrivain

14h : Clément Sigalas (Université Gustave-Eiffel) : « Un amour de SWOT : les managers auteurs de fictions »

14h30 : Johan Faerber : « L'Employé du Moi ou comment la littérature a piégé les salariés »

15h30 : Kévin Le Louargant : « Le ghostwriter du décideur »

—

Soirée du jeudi 13 juin

Maison de la poésie, à partir de 20h.

157, rue Saint-Martin, Paris 3e.

Soirée « Littérature & management » : 3 performances

Charles Coustille : « Bilan de compétences de Charles Péguy »

Yves Cusset : « On the road to leadership : devenir la meilleure version de soi-même »

Christophe Hanna : « Management des nouvelles spiritualités ».

—

Vendredi 14 juin

Université Gustave-Eiffel, salle 3V071 (bâtiment Copernic)

Cité Descartes - 5, boulevard Descartes - 77420 Champs-sur-Marne

L’écrivain-manager

9h30 : Justine Huppe (Université de Liège) : « Poètes, vos déclarations d’impôts. Discours de poètes-travailleur·reuses et management culturel d’État »

10h : Myriam Thibault : « Quand l'atelier d'écriture professionnalise le métier d'écrire (pour l'apprenti auteur et l'écrivain animateur) »

11h : Adrien Chassain (Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis) : « La commande publique entre branding et management par projet : la part des lettres dans l’AMI “Mondes nouveaux” (2020-2022) »

11h30 : Servanne Monjour (Sorbonne Université) : « Devenir son propre patron ? Les sirènes de la désintermédiation numérique ».