Interactions Chorales. Interactions entre choeur et acteurs dans la tragédie grecque ancienne (Univ. Paris Cité)

Programme

VENDREDI 17 MAI

9h Accueil et installation

9h15 Ouverture – Maxime Pierre – CERILAC, Université Paris Cité

9h30-10h15 – Claude Calame – EHESS, AnHIMA, Paris

« Polyphonies chorales : interactions entre les protagonistes de l’action tragique dramatisée, les choreutes et la divinité »

Session 1 : Interactions chorales et spectateurs

Présidence : Anne-Sophie Noël – Hisoma, École Normale Supérieure de Lyon

10h15-11h – Rocco Marseglia – AnHIMA, Paris

Entrer et sortir de l’illusion : l’interaction chœur / acteur comme opérateur multi-modal de théâtralité

Pause café

11h15-12h – Déborah Bucchi – AnHIMA, Paris

La relation père-filles dans Les Suppliantes et le Prométhée enchaîné d’Eschyle ou la fabrication d’un espace divin collectif

12h-12h15 : discussion

Session 2 : Interactions conflictuelles

Présidence : Michel Briand – FoReLLIS, Université de Poitiers

14h15-15h – Miku Sueyoshi – University of Cambridge

Word full of respect, world full of conflict: leaders and creation of tension in the Antigone

15h-15h45 – Théa Escoubet – Université Paris Cité

Le chœur face au protagoniste dans le premier épisode des Suppliantes d’Eschyle

15h45-16h : discussion

Pause café

Session 3 : Politique des interactions chorales

Présidence : Cyril Vettorato – CERILAC, Université Paris Cité

16h15-17h – Estel Baudou – University of Lincoln

Émotions politiques / Politique de l’émotion. Mises en scène du chœur tragique dans l’Europe néo-libérale

17h17h45 – Donato Lacirignola – Université Bordeaux Montaigne

Au chœur d’Antonia Ngoni de Jean-Felhyt Kimbirima : un « rituel de guérison » pour Créon

17h45-18h : discussion

—

SAMEDI 18 MAI

Session 4 : Interactions chorégraphiques

Présidence : Rocco Marseglia – AnHIMA, Paris

9h15-10h – Michel Briand – FoReLLIS, Université de Poitiers

Interactions kinesthésiques, choralités et jeux de fiction et performance dans les Bacchantes d’Euripide

10h-10h45 – Maxime Pierre – CERILAC, Université Paris Cité

Interactions chorégraphiques dans la première Médée de Ninagawa (1978)

Pause café

11h-11h45 – Matteo Capponi – Université de Lausanne

Re-créer un chœur. Réflexions à partir d’une expérience pratique de mise en scène du Ploutos

11h45-12h : discussion

12h : clôture